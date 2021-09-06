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新北幼兒園爆群聚感染 板橋環球今晚6點B1提前閉館清消

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新北市幼兒園爆發群聚感染，個案幼兒園老師足跡包括環球購物中心板橋車站B1，環球購物中心今日晚間6點針對板橋車站B1樓層將提前閉館。圖／環球購物中心提供
新北市幼兒園爆發群聚感染，個案幼兒園老師足跡包括環球購物中心板橋車站B1，環球購物中心今日晚間6點針對板橋車站B1樓層將提前閉館。圖／環球購物中心提供

疫情再度緊張，新北市幼兒園爆發群聚感染，根據新北市府公布足跡中，個案幼兒園老師8月29日晚間曾到過板橋環球購物中心B1。對此，環球購物中心板橋車站決定今日晚間6點B1樓層將提前閉館，強化消毒作業。

環球購物中心指出，板橋車站店今接獲衛生局通知疫調足跡，自疫情升溫以來，每周皆持續進行全館消毒作業，同時今日晚間6點針對板橋車站B1樓層也將提前閉館，強化消毒作業。

同時，環球購物中心強調持續落實並提升安心商場防疫措施，每周全館消毒、每兩小時公共區域消毒、實施實聯制，量測體溫、提供酒精消毒液、出入口進行分流、人流管制，每三小時員工測量體溫，同時也增設防疫消毒門、人臉辨識溫測裝置，積極落實防疫。

新北市公布幼兒園確診教師公共場域足跡。圖／新北衛生局提供
新北市公布幼兒園確診教師公共場域足跡。圖／新北衛生局提供

環球購物中心 幼兒園

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