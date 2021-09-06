第13號颱風「康森」形成 氣象局：對台無直接影響

中央氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的低氣壓於今(6)日14時發展為輕度颱風，編號第13號(國際命名: CONSON，中文譯名：康森)，預計將通過菲律賓進入南海，對台灣沒有直接影響。

另外，海面上有另一個熱帶低壓，其下午14時的中心位置在北緯14.5度，東經138.8度，以每小時20公里速度，向西北西進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺，氣象局密切觀察中。

中央氣象局資深預報員謝佩芸表示，台灣地區目前受到太平洋高壓的影響，高壓南側，南海到菲律賓東方海面屬於低壓區，已有明顯雲系，菲律賓東方海面熱帶低壓今天下午14時增強為今年第13號颱風康森，但預估未來通過菲律賓後進入南海；另一個熱帶低壓將會沿著太平洋後期會接近台灣海面，預計未來往西北走，接近台灣的時間，預估在周五以後，未來兩天氣象局會密切觀察。

謝佩芸表示，今日各縣市有34、35溫度，台東花蓮地區，局部地區出現36、37度高溫，天氣相當炎熱，中午開始陸續有熱對流發展，今天下午到入夜期間，受到午後熱對流影響，包括山區、平地方向擴展，山區平地民眾要留意午後熱對流帶來的局部大雨。

她說，明天全台各地最高溫會落在33至35度，桃園以北宜花東都會出現小範圍36度以上高溫，白天高溫炎熱，午後又容易有熱對流發展，新竹以南沿海到清晨會有零星降雨，民眾多留意天氣變化。