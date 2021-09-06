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國1彰化至員林路段施工中 高工局建議中秋改走西濱

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
110年中秋節連續假期國道高乘載管制措施。圖／高公局提供
110年中秋節連續假期國道高乘載管制措施。圖／高公局提供

今年中秋節連假期間，國1彰化至員林路段單向僅有3車道配置，無法開放路肩疏解車流，預估路況壅塞情形將較過去的連續假期更為嚴重，建議用路人避開國道1號中部路段，改走台61線西濱快速公路

高公局表示，為改善國道1號中部彰化至員林路段假日交通壅塞，高速公路局進行「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程」，並從110年8月20日起取消國道1號彰化交流道至員林交流道，雙向路段時段性開放路肩措施。

高工局解釋，國道1號彰化至員林路段，每逢假日必塞，為解決尖峰時段交通壅塞情形，高公局優先進行彰化至員林路段201k+715(彰54)、203k+115(彰55)、209k+158(縣146)等3座跨越橋改建工程，今年4月19日開工；另彰化至員林主線車道調整工程，將現有3車道增加為4車道，今年8月開始施作，預計明年春節前完工通車，屆時有助改善彰化路段假日及連續假期交通壅塞狀況。

高工局說，但施工期間須就路肩等設施進行改善，連假期間無法開放路肩。

高公局表示，今年中秋連假國道1號彰化至員林路段因施工取消開放路肩措施，預先研判這路段尖峰時段將發生嚴重壅塞情形，建請欲通過該路段的用路人，儘量改走台61線避免壅塞。

另外，高公局說，這次中秋連假，西部國道於假期首日(9月18日)實施南向高乘載管制；國道5號則於9月18、19日實施南向高乘載管制，並於9月20、21日實施北向高乘載管制，民眾多留意。

國道 員林 高乘載管制 西濱快速公路

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