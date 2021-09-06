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乳癌婦女淋巴水腫 手臂有如球棒硬梆梆

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
乳癌婦女淋巴水腫手臂有如球棒硬叩叩，大林慈濟救治免截肢。圖／大林慈濟提供
乳癌婦女淋巴水腫手臂有如球棒硬叩叩，大林慈濟救治免截肢。圖／大林慈濟提供

曾姓婦女20年前罹乳癌，動3次大手術，為解決併發症淋巴水腫，醫師施以淋巴結移植手術，但術後左上肢持續腫脹、僵硬，復健穿壓力衣無效，甚至淋巴回流阻塞導致蜂窩性組織炎，險遭截肢，經嘉義大林慈濟醫院整形外科施以超顯微淋巴管與靜脈吻合術，曾婦消腫，重拾正常生活。

69歲的曾婦說，第3次手術後，醫師說可以從腸子底下取淋巴種到手臂，改善回流，術後沒好，整隻手硬梆梆、腫脹變形、皮膚緊繃，感覺像球棒，衣服每件都要修改，外觀兩隻手大小差很多，出門朋友看到都會問，身心遭受極大壓力，還得憂鬱症。

大林慈濟整形外科醫師莊濬綦說，手臂淋巴水腫是乳癌患者療程中，接受腋下淋巴結廓清或接受放射線治療後，因輸送系統阻塞，遠端淋巴液無法經淋巴管及胸管輸回靜脈系統，使得含大分子和高量蛋白質淋巴液滲至細胞間質中，造成腫脹，嚴重恐造成細菌滋生溫床，導致反覆發生蜂窩組織炎或淋巴管發炎，不及早處理，手臂淋巴系統將破壞截肢。

莊濬綦表示，曾婦因傳統治療或按摩無效，施以超顯微淋巴管與靜脈吻合手術，以高倍顯微鏡輔助，先在水腫肢體皮下打入螢光染劑，利用特殊紅外光影像系統找出淋巴管後，再以直徑0.01公釐手術縫線將淋巴管與小靜脈吻合，藉小切口在皮膚下做淋巴接合，不會在患肢以外部位增加新的傷口，侵入性低，術後傷口照顧簡單，很快回到原來生活。

莊濬綦表示，目前平均每個月都完成一例手術，淋巴水腫通常發生在肌膜層上的部分，乳癌、婦癌、嚴重開放性骨折手術後、淋巴管退化等，都可能遭淋巴水腫，及早治療，避免迷信偏方，才不會延誤治療黃金時機。

乳癌婦女淋巴水腫手臂有如球棒硬叩叩，大林慈濟救治免截肢。圖／大林慈濟提供
乳癌婦女淋巴水腫手臂有如球棒硬叩叩，大林慈濟救治免截肢。圖／大林慈濟提供

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