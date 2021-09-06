獨／未滿六歲聽損標準放寬！ 明年起助聽器補助一耳兩萬

衛福部預告修正「身心障礙者鑑定作業辦法」第八條附表二，首度明定未滿六歲輕度聽損標準，推估約有兩百到四百個孩子受惠，助聽器一耳可獲兩萬元補助。台大醫院耳鼻喉部主治醫師及臨床教授劉殿楨表示，這是個大好消息，孩子們過去因鑑定標準嚴格而無法獲得鑑定，明年一月新制上路後，對清寒家庭格外重要，更多孩子在語言發展黃金期能用助聽器，預後可能從不會講話變成會講話，學習品質、生活品質、人際關係都大幅提升。

雅文兒童聽語文教基金會聽能管理部總監、聽力師馬英娟表示，台灣身心障礙標準長期比國際嚴格，世界衛生組織定義「兒童失能性聽障」的聽力閾值為30分貝(30分貝以上才聽得見)，台灣標準是48分貝。

馬英娟表示，有些微聽損的孩子不到這麼嚴重，但確實聽不清楚也影響說話流利程度，卻因無法被認定而無法得到協助，有時連身邊親友觀感都會被無法鑑定所影響，覺得「不嚴重、沒關係」，否定了孩子真實的困境。以基金會服務的個案為例，當中就有三成是這些沒有被制度接住、被迫成為「黑數」的微聽損兒；因為是制度漏接的黑數，這些孩子確切的人數，連中央政府都沒有辦法統計。

馬偕醫院耳鼻喉科教授醫師林鴻清表示，根據現行制度，如果是兩耳50到55分貝以下聽不到的孩子，才有機會獲得身障手冊及助聽器補助；明年起根據新制，目前預估40分貝以下聽不到的輕、中度聽損兒，也有機會過關，具有身障資格除了可以拿到助聽器補助。在過去，這些孩子因為拿不到補助，家裡若沒錢讓孩子裝助聽器，恐怕會錯過六歲以前聽語能力發展的關鍵期。

劉殿楨表示，新生兒滿六個月之前，就能透過例行性的聽力檢查，早期偵測先天聽損，發生率大約是千分之三，機率並不低。其中三分之一為重度到極重度，需要電子耳，每年大約有一兩百人，另外三分之二是輕中度，每年大約兩百到四百人，需要的是助聽器。學齡前的聽損兒若有助聽器幫忙，預後將是「會講話和不會講話」的巨大差別，不只語言，對於孩子的學習、注意力、生活品質、人際互動，都有非常大的幫助。

馬英娟表示，制度下修之後，這些孩子可望獲得一耳兩萬元的助聽器補助， 對於家庭經濟有很大的幫忙，而且每兩年可申請一次，以購買事實認定，實報實銷。不過目前六歲以上的鑑定標準，還時維持原訂的嚴格標準，也就是說，這些微聽損兒在六歲以上很可能都會喪失身心障礙資格及相關補助。馬英娟表示，這是社福財務的問題，還需要更多時間慢慢努力、逐步解決。

劉殿楨透露，這次是因為有家長向時代力量的委員陳情，當時擔任時力立委的洪慈庸，邀請衛福部照護司、行政院ICF(國際健康功能與身心障礙分類系統)推動小組、雅文兒童聽語文教基金會等相關團體，以及多位許多耳鼻喉科及聽力專家都極力爭取，包括他和高雄長庚耳鼻喉科主任黃仲鋒等多位醫師。經過討論和估算，確定放寬標準後，額外獲得鑑定的孩子人數並不多，給予補助帶來的財務負擔也不會排擠到其他需求者，因此順利通過。