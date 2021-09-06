長榮機師突破性感染 醫師點出高風險群的關鍵

長榮2名已打過2劑疫苗機師確診Delta變種病毒，成為國內首例機組員突破性感染病例，醫學博士、胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，突破性感染並非新冠肺炎疫苗才有，每種疫苗都會有突破性感染，而突破性感染高風險群的關鍵就是「年齡」，若要預防，關鍵作為仍是要加強全球疫苗覆蓋率，並搭配「NPI防疫措施」。

黃軒表示，民眾以為打新冠肺炎疫苗接種會有突破性感染，就代表疫苗無效而不去登記接種，甚至出現很多「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）行為，是非常要命的錯誤觀念，每種疫苗都會有突破性感染，「從小到大，你打過的疫苗，都會出現副作用、突破性感染」。

根據「刺胳針」（Lancet）國際期刊發表的研究指出，研究人員發現，新冠肺炎疫苗接種後的突破性感染，約小於0.2％，而流感疫苗突破性感染是新冠疫苗的4.65倍；而小時候接種的水痘疫苗，其突破性感染發生率約0.37％，比新冠疫苗突破性感染發生率高很多。

從過去水痘疫苗研究中顯示，接種過水痘疫苗後若出現突破性感染，75％人只有輕微症狀，不會重症，也免於死亡，上述情況也出現在三合一疫苗接種上，若與完全沒接種疫苗的人比較，有接種三合一疫苗而得突破性感染的人，也少有併發重症。

「突破性感染最大影響因素，就是年齡」，黃軒指出，年齡越大，突破性感染發生率就會增加。與40歲以下且已完成疫苗接種的人比較，年齡介於40至60歲者，有2倍風險易有突破性感染；60至70歲者，有4倍風險易有突破性感染；超過70歲者，則有5倍風險易有突破性感染。

黃軒說，為何年齡增加，突破性感染發生率就會變高？主要原因是因體內造血幹細胞中的端粒（Telomeres），隨著年紀增長而逐漸退化，導致體內淋巴細胞（T和B細胞）生力軍數量減少，無法有效對疫苗接種的刺激，產生大量抗體及T細胞活動殺病毒。

黃軒最後強調，新冠疫苗突破性感染，不代表疫苗無效，「突破性感染，是每種疫苗接種後，必然有的現象」，只是現在全球同一時間大量快速打新冠疫苗，瞬間累積起來的數量，看起來突破性感染人數增加，其實比率是超乎想像預期的低。

針對突破性感染預防，黃軒表示，關鍵作為仍是要加強全球疫苗覆蓋率，並搭配周邊NPI防疫措施，如戴口罩、勤洗手的良好習慣，不是打了疫苗，疫苗就會嚇走。