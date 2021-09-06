今晚11點鬼門關 專家提醒祭祀「關鍵字」千萬不能說

今天晚上11時是農曆7月30日「鬼門關」的日子，不少民眾也會在今天祭祀好兄弟，讓祭祀儀式圓滿，不過民俗專家楊登嵙提醒，如果今天要祭祀的民眾，有些「關鍵字」是千萬不能說的，例如「留」、「明年再見」、「期待明年再拜」等等，此舉會讓祭祀者與好兄弟結緣，不利運勢，另外，鳳梨、香蕉、芭樂、番茄等水果，也不宜在今天祭祀儀式使用。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，今天是9月6日，也就是農曆7月30日，而今晚11時是鬼門關的日子，如果民眾要祭祀的話，記得祭拜時間最好在今天下午1點以後、5點以前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。

楊登科提醒，鬼門關拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為要留下來，對你抱有期許和期待，千萬別跟好兄弟結緣，已免運勢受到影響。此外，若農曆7月有在家門前掛普度燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

楊登嵙說，如果祭品有水果，以蘋果、梨子、柿子等當季水果為佳，另外鳳梨、香蕉、李子、葡萄、荔枝、龍眼、香蕉等水果為禁忌，因為會有閩南話為「旺來」、「招」、「招你來」的諧音，會有一個接一個過世、跟往生者一起走、死一整串的民俗意義，都不建議使用。

他說，鬼門關使用的金紙，燒給普度公的金紙要準備大佰壽金、普度金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等，把握幾個祭祀重點，就能平安順利度過民俗月。