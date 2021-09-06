吃牡蠣看時候 漁民經驗談秋節前食用口感較好

農曆七月結束，中秋的腳步近了，鮮蚵向來是受歡迎的中秋烤肉食材，彰化縣潮間帶牡蠣每台斤售價150元到180元，有管道才買得到在地牡蠣，中秋過後東北季風轉強，預期牡蠣還會再漲價，漁民建議消費者中秋之前購買，牡犡既肥美又比較便宜。

芳苑鄉姚姓漁民說，牡蠣價格連年上漲，跟漁村人口高齡化、蚵地面積減少有密切關係，年輕人回來的不多，出海養蚵的人力逐年老化，坐在村內剝蚵的平均年齡超過70歲，80歲以上比比皆是，越來越少人養蚵讓牡蠣成本大為提高。

姚姓漁民又說，西部沿海適合養蚵的潮間帶先後開發工業區，從彰濱工業區、雲林麥寮工業區，到現在離岸風機施工，都改變原來潮間帶的地形地貌和生態，彰化蚵田12小時泡在海水裡，12小時日曬，工業開發漂沙讓灘地凸起或下沈，有些地方不再適合養蚵，牡蠣減產也墊高價格。

牡蠣含鋅量高，營養豐富，被稱為「海洋牛奶」零售價今年來到每台斤180元，但漁村產地售價150元到170元，芳苑鄉洪姓漁民表示，180元是賣到外面零售市場的價格，150元是漁家自售價，160元至170元是產地零售價，若假日有空到芳苑鄉漁村遊玩，順便買牡蠣很划算。

洪姓漁民指出，中秋一到，東北季風轉強，海浪較強，牡蠣就會縮小，肥美度下降，如想食用較好品質的牡蠣最好在中秋之前採買，不過今年8月到現在經常下雨，海水鹹度變淡又容易混濁，影響牡蠣生長，彰化在地牡蠣產量大減，有些漁家買嘉義東石鄉牡蠣來剖。

如何分辨「彰化蚵」與「東石蚵」？洪姓漁民說，彰化牡蠣又稱珍珠蚵，身體較小，顏色較白，口感較Q彈，久煮湯汁乳白色，東石牡蠣的身體較大，身體微黃，口感較軟，久煮湯汁的顏色就不一定，因東石蚵以彰化蚵賣給消費者，所以零售價格相同，如果不挑嘴，台灣蚵都很好，若有偏愛，建議多觀察再購買自己喜歡的牡蠣。