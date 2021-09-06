農遊券大減354萬份 陳吉仲：下周將公布「秘密武器」

行政院五倍券即將推出，農委會也再發農遊券，面額從去年的250元增加到「吉祥數字」888元，預計第一階段抽88萬張，第二階段58萬張，但綠委認為面額比去年提高，份數卻太少，消費者中籤率低，比去年少了354萬份，農委會主委陳吉仲今天明確表示，預算就這樣，不會再變動，但林務局會有「秘密武器」，預計下周公布。

農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，幾乎只要登錄就可取得，到使用截止去年9月17日止，農遊券使用440.86萬張，使用率88.17%，農委會當時統計帶動效益超過44.25億元；後來再推農遊券2.0鼓勵購買國內農產品，要先消費超過1000元，每個身分證號碼限領一張，農委會當時也預期農遊券2.0創造9.5億元效益。

由於今年農遊券預算增4000萬，因此農委會規畫把農遊券面額調高到888元，總份數變成146萬份，大幅減少，民進黨立委喊加碼調整。

陳吉仲今出席「產銷履歷波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁上市成果發表」記者會表示，份數不會增加，因為預算是固定的，不會再變動，重點不只是農遊券份數，而是把五倍券拉到農業部門。

他說，要將民眾的5倍券引導至農業上消費，所以會推出一年份的蔬果箱，這樣民眾就被吸引過來，農遊券屬五倍券的加乘效果，所以會針對五倍券，推出羊奶、雞蛋、白米等贈禮，另外，還有林務局的秘密武器，一定可以再吸引消費者前來，細節下周公布。