快訊

疫情拉警報 新北幼兒園爆群聚 8幼兒1家長確診

手機能查疫調次數 莊人祥：有記錄不等於與確診者足跡重疊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農遊券大減354萬份 陳吉仲：下周將公布「秘密武器」

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今年農委會規畫農遊券面額增加，但份數大減，綠委籲農遊券增加份數，農委會主委陳吉仲(右二)今天表示，預算是固定的，份數不會再增加，但會推出林務局的「秘密武器」，下周對外公布。圖／農委會提供
今年農委會規畫農遊券面額增加，但份數大減，綠委籲農遊券增加份數，農委會主委陳吉仲(右二)今天表示，預算是固定的，份數不會再增加，但會推出林務局的「秘密武器」，下周對外公布。圖／農委會提供

行政院五倍券即將推出，農委會也再發農遊券，面額從去年的250元增加到「吉祥數字」888元，預計第一階段抽88萬張，第二階段58萬張，但綠委認為面額比去年提高，份數卻太少，消費者中籤率低，比去年少了354萬份，農委會主委陳吉仲今天明確表示，預算就這樣，不會再變動，但林務局會有「秘密武器」，預計下周公布。

農委會去年7月首推出500萬張、每張250元的農遊券，幾乎只要登錄就可取得，到使用截止去年9月17日止，農遊券使用440.86萬張，使用率88.17%，農委會當時統計帶動效益超過44.25億元；後來再推農遊券2.0鼓勵購買國內農產品，要先消費超過1000元，每個身分證號碼限領一張，農委會當時也預期農遊券2.0創造9.5億元效益。

由於今年農遊券預算增4000萬，因此農委會規畫把農遊券面額調高到888元，總份數變成146萬份，大幅減少，民進黨立委喊加碼調整。

陳吉仲今出席「產銷履歷波蜜鮮摘果園芭樂綜合果汁上市成果發表」記者會表示，份數不會增加，因為預算是固定的，不會再變動，重點不只是農遊券份數，而是把五倍券拉到農業部門。

他說，要將民眾的5倍券引導至農業上消費，所以會推出一年份的蔬果箱，這樣民眾就被吸引過來，農遊券屬五倍券的加乘效果，所以會針對五倍券，推出羊奶、雞蛋、白米等贈禮，另外，還有林務局的秘密武器，一定可以再吸引消費者前來，細節下周公布。

農委會 陳吉仲

延伸閱讀

外傳農委會主委異動？陳吉仲回應了

【重磅快評】當著閣員面說換人 蘇貞昌可以再粗魯一點

嘉義市肉品市場現代化設施 蘇貞昌：全額補助

影／蘇貞昌：沒點名潘孟安接農委會 不會讓陳吉仲離開

相關新聞

新冠肺炎治療新契機？ 國衛院發現老藥新組合

新冠肺炎肆虐一年多仍在國際間流行，因此個研究團隊都在尋找有效藥物治療重症，以避免醫療資源崩潰。國衛院從現有健保藥物尋找，...

國慶連假火車票周五開始訂購 台鐵加開102班次

台鐵局因應110年國慶疏運旅客需要，110年10月8日(星期五)起至10月12日(星期二)止共計5天，全線加開各級列車總...

高溫炎熱慎防午後雷雨 吳德榮： 熱帶擾動威脅提升

中央氣象局表示，今（６）日南方雲系影響，台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

農遊券大減354萬份 陳吉仲：下周將公布「秘密武器」

行政院五倍券即將推出，農委會也再發農遊券，面額從去年的250元增加到「吉祥數字」888元，預計第一階段抽88萬張，第二階...

生鮮流言終結者 教你吃出Fit與Healthy

即使真正侵襲的颱風數量並不多，但最近台灣的天氣可是又熱又濕，不只讓人沒胃口，也會擔心在這個細菌大軍的繁殖旺季，只要在保存上一個不小心

今晚11點鬼門關 專家提醒祭祀「關鍵字」千萬不能說

今天晚上11時是農曆7月30日「鬼門關」的日子，不少民眾也會在今天祭祀好兄弟，讓祭祀儀式圓滿，不過民俗專家楊登嵙提醒，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。