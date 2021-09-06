快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

智慧醫療強強結合 台中榮總與筑波醫電簽合作備忘錄

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮民總醫院（左）與筑波醫電公司董事長許深福簽訂雙方的合作備忘錄。圖／台中榮總提供
台中榮民總醫院（左）與筑波醫電公司董事長許深福簽訂雙方的合作備忘錄。圖／台中榮總提供

台中榮民總醫院推動智慧醫療有成，院方上午指出，該院昨與筑波醫電公司簽訂合作備忘錄，未來雙方將共同進行太赫茲（Terahertz）及AI醫療技術應用開發，推動醫療檢測與人工智慧醫療應用在疾病預防與提升醫療服務品質，進一步推升中榮在智慧醫療的進展。

據了解，雙方簽署的契機，源自於台中榮總院長陳適安日前率團隊拜訪筑波醫電，雙方在交流許多醫療和研發成果時，激盪出許多新的思考，於是締造合作方向。

院長陳適安指出，台中榮總近年在發展尖端醫療與特色醫療上，引進許多高科技的設備與技術，而筑波醫電是無線通訊的龍頭廠商，有20年軟硬體整合經驗，雙方的合作，能將中榮核心理念加值，共同開發更多前瞻性的醫療檢測或人工智慧應用。

他說，筑波醫電擁有太赫茲醫療檢測技術，該院與筑波合作，除了能進行更多專案研究，也能結合臨床與研發經驗，精進許多醫療資訊系統整合與臨床應用，創立醫療界領航典範。

筑波醫電董事長許深福指出，筑波所提供的臨床醫療整合系統及檢測方案，結合中榮醫療團隊臨床實務，將能促進雙方在「工程師技術、醫師臨床醫學、科學研究發展」三方面綜效，共同拓展拓智慧醫療新里程。

台中榮總 榮民 醫師

延伸閱讀

台中榮總舉辦智慧醫療高峰會 打造台灣下一個護國神山

北科大、北醫大組聯合研發中心 瞄準智慧醫療

不同血型也能換腎！台中榮總B型女獲捐A型腎換腎成功

高醫大+筑波醫電 攜手創造智慧醫療綜效

相關新聞

新冠肺炎治療新契機？ 國衛院發現老藥新組合

新冠肺炎肆虐一年多仍在國際間流行，因此個研究團隊都在尋找有效藥物治療重症，以避免醫療資源崩潰。國衛院從現有健保藥物尋找，...

國慶連假火車票周五開始訂購 台鐵加開102班次

台鐵局因應110年國慶疏運旅客需要，110年10月8日(星期五)起至10月12日(星期二)止共計5天，全線加開各級列車總...

高溫炎熱慎防午後雷雨 吳德榮： 熱帶擾動威脅提升

中央氣象局表示，今（６）日南方雲系影響，台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

生鮮流言終結者 教你吃出Fit與Healthy

即使真正侵襲的颱風數量並不多，但最近台灣的天氣可是又熱又濕，不只讓人沒胃口，也會擔心在這個細菌大軍的繁殖旺季，只要在保存上一個不小心

車廠PO文拒賺機師修車「骯髒錢」 輿論炸鍋老闆道歉了

長榮航空近日連續三機師突破性感染確診，其中有一機師確定違反防疫規定，在加強版自主健康管理期間聚餐、且症狀申報不實，遭到開...

了凡油雞飯連4年摘星米其林 王浩宇抱怨：超難吃！

「了凡油雞飯‧麵」來自新加坡，被喻為全世界最便宜的米其林餐廳，不過民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書抱怨「超難吃！肉超冷、超柴、超乾，根本超級無敵難吃！」意外釣出許多有同感的網友直呼「台灣很多燒臘店都很好吃，台灣的了凡算普通」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。