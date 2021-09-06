智慧醫療強強結合 台中榮總與筑波醫電簽合作備忘錄
台中榮民總醫院推動智慧醫療有成，院方上午指出，該院昨與筑波醫電公司簽訂合作備忘錄，未來雙方將共同進行太赫茲（Terahertz）及AI醫療技術應用開發，推動醫療檢測與人工智慧醫療應用在疾病預防與提升醫療服務品質，進一步推升中榮在智慧醫療的進展。
據了解，雙方簽署的契機，源自於台中榮總院長陳適安日前率團隊拜訪筑波醫電，雙方在交流許多醫療和研發成果時，激盪出許多新的思考，於是締造合作方向。
院長陳適安指出，台中榮總近年在發展尖端醫療與特色醫療上，引進許多高科技的設備與技術，而筑波醫電是無線通訊的龍頭廠商，有20年軟硬體整合經驗，雙方的合作，能將中榮核心理念加值，共同開發更多前瞻性的醫療檢測或人工智慧應用。
他說，筑波醫電擁有太赫茲醫療檢測技術，該院與筑波合作，除了能進行更多專案研究，也能結合臨床與研發經驗，精進許多醫療資訊系統整合與臨床應用，創立醫療界領航典範。
筑波醫電董事長許深福指出，筑波所提供的臨床醫療整合系統及檢測方案，結合中榮醫療團隊臨床實務，將能促進雙方在「工程師技術、醫師臨床醫學、科學研究發展」三方面綜效，共同拓展拓智慧醫療新里程。
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