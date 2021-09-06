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新冠肺炎治療新契機？ 國衛院發現老藥新組合

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國衛院生技與藥物研究所研究員李秀珠表示，「瑞德西韋」「環孢素」合併使用，可有效降低新冠肺炎病毒量，並降低細胞風暴發生，可望用在中、重度患者的治療。圖／截自視訊採訪
國衛院生技與藥物研究所研究員李秀珠表示，「瑞德西韋」「環孢素」合併使用，可有效降低新冠肺炎病毒量，並降低細胞風暴發生，可望用在中、重度患者的治療。圖／截自視訊採訪

新冠肺炎肆虐一年多仍在國際間流行，因此個研究團隊都在尋找有效藥物治療重症，以避免醫療資源崩潰。國衛院從現有健保藥物尋找，發現抗病毒藥物「瑞德西韋」和組織移植常用的抗排斥藥物「環孢素」合併使用，可有效降低新冠肺炎病毒量，並降低細胞風暴發生，可望用在中、重度患者的治療。

依據指揮中心發給各醫療院所的醫界通函，針對確診病患的治療，抗病毒藥劑建議於病程早期，類固醇或免疫調節劑則於病程晚期併發重症時使用。其中，瑞德西韋用於嚴重肺炎病患無法降低死亡率，但可加速臨床改善兩天。

國衛院則透過大數據分析，從230種健保處方藥中篩選出「環孢素」，與瑞德西韋合併使用，在動物實驗平台上發現，比單用瑞德西韋或單用環孢素，抑制病毒量和抑制細胞風暴的發生，都有很好的效果。

國衛院生技與藥物研究所研究員李秀珠表示，治療新冠肺炎首要是先抑制病毒複製，再來是治療後續產生的發炎反應。而在新冠肺炎中看到，新冠肺炎病毒會引發很強的人體免疫反應，造成細胞風暴，因此除殼盎病毒藥物再加上免疫抑制劑，應有更好的治療效果。

而環孢素主要是針對器官移植造成免疫過度反應的藥物，為健保使用藥物；瑞德西韋也已核准使用於治療新冠肺炎。因此研究團隊將兩種藥物進行不同劑量組合的實驗，並以豬傳染性胃腸炎病毒TGEV與人流感冠狀病毒OC-43平台作為新冠肺炎病毒替代試驗平台。

研究結果發現，兩種藥物結合使用，有「1+1>2」結果，中研院和台大醫學院的實驗室也驗證這樣的組合有很好的協同效果。

但李秀珠也表示，目前尚未進行人體臨床試驗，但兩種藥物皆為健保藥物，醫師可「想用就用」，因此期盼此藥物組合可作為臨床失一在臨床治療上的選擇，未來或可成為中重症患者的治療契機。

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