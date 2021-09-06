全台3千個舊手機回收點 最高可換折扣3900元

環保署結合10大品牌及5大電信業者推動「手機回收行動計畫」，規畫舊機換新機、折價優惠、電子禮券等廢手機、舊手機回收活動，建置3000個回收點，特定品牌指定機型最高享3900元折價優惠。民眾回收時由專人、線上引導移除個人資料及還原初始設定，打造更多元、便捷又安心的回收環境。

舊手機回收，到Apple、三星、OPPO、宏達、華碩、realme、VIVO、華為、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等各大門市，都可以換取購物金或折抵新機價格，目前優惠最高HTC指定機型在9月30日前送到特約地標網通門市，享最高3900元折價優惠及加碼獎勵。

廢手機回收不限品牌，到各大據點都可以免費回收，到OPPO、台灣小米、華碩、realme、VIVO、華為、中華電信免費回收，還送會員點數，或雨傘、購物袋、購物金等禮物。

環保署統計，109年手機回收率約為5.2%，仍有提升空間。為促進手機回收循環再利用，今年邀集10大手機品牌廠商及5大電信業者參與手機回收行動計畫，建立回收目標並提供回收誘因，並協助民眾抹除手機個人資料，收取回收廢、舊手機及追蹤廢手機處理流向等，建置近3000個回收點，以110年回收率達到10%為目標。

手機內含稀貴金屬，每100支手機約含有1.1克的金、6.3克的銀及1000克的銅，具回收再利用價值，但因屬於單價高體積小的電子產品，民眾回收容易產生個人資料安全的疑慮，導致放置在家中不輕易排出，環保署表示，希望透過強化回收便利性及安心交付的回收管道，提高民眾對於廢手機的回收意願。

環保署呼籲，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機，讓資源再利用；考量回收安全性，民眾送回收時應儘量維持手機完整度，並自行先刪除個人資料，避免個人資料外洩，可將手機設回原廠設定，或至各品牌手機官網或門市查詢刪除個人資料方式；刪除個人資料後將廢手機交付清潔隊、電信業及手機品牌門市管道回收。