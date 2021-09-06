車廠PO文拒賺機師修車「骯髒錢」 輿論炸鍋老闆道歉了

長榮航空近日連續三機師突破性感染確診，其中有一機師確定違反防疫規定，在加強版自主健康管理期間聚餐、且症狀申報不實，遭到開除。未料，網路上竟有一間車廠宣布即起拒幫長榮和華航機師維修車輛，甚至說他們的錢是「骯髒錢」，引發議論。對此，負責人也做出道歉。

臉書「凱達汽車&turbo NA club」日前發布一則「聲明啟事間唾棄文加感謝文」，藉PO文宣布，從今後拒接長榮與華航航空公司旗下所有機師的私家車輛保養、維修的工作，對於有著高收入的機師，但行為都不檢點的人，是該廠最唾棄的社會人士。

PO文說，別說當機師身份職業有多高級，這兩次的社會恐慌事件就夠讓他問候機師的祖宗十八代，所以該廠決定即使機師願意付再多的錢，請他服務或維修保養車，寧可不賺機師的航臟錢，就算車剛好壞在該廠門口，即便只是爆胎，都不會提供任何的服務，甚至還會限制在一定的時間內把車拖離，否則報警處理，提告侵佔。

PO文也說，對第一線的醫護人員，為了勉感感謝各位抗疫英雄，即起開始提供一整年的優惠，只要是醫護從業人員無論是在醫院、診所，也不論科別，凡是至廠保養維修，無論是零件與工資一律八折優惠。

PO文最後還TAG「會開飛機英文說的的機師還是照樣被我當作老鼠屎」、「別跟我說你跟別的機師不一樣在我眼中你們都一樣骯髒錢」。

儘管該貼文已經刪除，仍舊引發機組員不滿，評論區遭到負評洗版，認為該車廠老闆蓄意製造歧視以及仇恨言論，並留下「真是個笑話」、「可以跟老闆學習怎麼落井下石，造口業。這真的是難得的學習經驗，令我茅塞頓開。來這練嘴巴絕對比帶您愛車來這邊修更值得喔」、「你們以後出國只能搭船游泳，不用搭飛機了，不懂得尊重其他專業故意造成對立，那兩位機師不代表所有的機組人員，凱達汽車不要這麼幼稚」等留言，希望該廠老闆出來道歉。