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了凡油雞飯連4年摘星米其林 王浩宇抱怨：超難吃！

聯合新聞網 / 綜合報導
了凡油雞飯．麵被喻為最便宜的米其林餐廳。圖／和億生活集團提供
了凡油雞飯．麵被喻為最便宜的米其林餐廳。圖／和億生活集團提供

「了凡油雞飯‧麵」來自新加坡，被喻為全世界最便宜的米其林餐廳，不過民進黨前桃園市議員王浩宇在臉書抱怨「超難吃！肉超冷、超柴、超乾，根本超級無敵難吃！」意外釣出許多有同感的網友直呼「台灣很多燒臘店都很好吃，台灣的了凡算普通」。

來自新加坡、被喻為全世界最便宜米其林的「了凡油雞飯‧麵」，2016年起連續4年獲得新加坡米其林一星肯定；該年「和億生活集團」引進台灣，創下一天狂賣500隻的熱銷佳績。

不過王浩宇昨日在臉書上發文表示，針對了凡油雞飯‧麵摘星，「我必須誠實說，我在台灣吃過三次，結論就是：超難吃！肉超冷、超柴、超乾，根本超級無敵難吃！只有我這樣覺得嗎？不知道在新加坡本店，是不是也像台灣一樣難吃？」

想不到有許多網友也有同感，紛紛留言「桃園大江吃過一次，說真的沒有很想多吃幾次的想法」、「寧願吃小7的麻油雞飯團」、「台灣本來剛開的時候不錯吃，後來品質一直愈變愈差」、「經驗談，新家坡的了凡貴又難吃，個人覺得啦」。

還有網友說「真的吃一次就不再光顧了，都是冷的，肉也普通，是怎樣摘星的，我實在不知道」、「中壢的燒臘飯完勝了凡，價格一半菜多兩樣，還有湯跟飲料」、「米其林不是美食保證！很多雷」。

不過也有網友留言「我是覺得吃過的叉燒還不錯啦，但配菜和價格就…」、「我和朋友去泰國前還專程跑去新加坡轉機，就為了吃這間，覺得雖然沒有好吃到會直接噴出眼淚，但是我吃過最好吃的油雞之一啊」。

新加坡 王浩宇 米其林

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