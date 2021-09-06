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國慶連假火車票周五開始訂購 台鐵加開102班次
台鐵局因應110年國慶疏運旅客需要，110年10月8日(星期五)起至10月12日(星期二)止共計5天，全線加開各級列車總計102班次。其中包含東部地區10月9日至11日加開樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。另為加強疏運旅客，10月8日至12日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵局表示，110年國慶假期車票自9月10日(星期五)0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站(網址：http：//www.railway.gov.tw)及各車站時刻公告。
台鐵局說，另東線實名制自強號班次，於9月11日(星期六)0時起開放110年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
台鐵局表示，為配合中央流行疫情指揮中心律定及交通部指示，臺鐵局提醒旅客進入車站及乘車時應全程配戴口罩，並配合量測體溫及落實實名制登記。
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