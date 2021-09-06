疫情肆虐，誰來救公益團體一命？

新冠疫情爆發超過一年半，世界各國莫不關注疫苗，然而有件事也很緊迫，因為全球的公益團體不只苦哈哈，有些社福團體等不到紓困只好縮減扶助名額，有些遇缺不補以撙節開支，有些乾脆冬眠等待春天。若疫情持續延燒，這些團體服務的弱勢對象該何去何從？7-ELEVEN與《遠見雜誌》合作，進行「2021社福團體大調查2.0」，深入瞭解助人的公益團體現在迫切需要哪些幫助，希望找出方法陪他們度過寒冬。

優！疫情爆發前，台灣擁有許多財務健全、運作正常的公益團體。

本次調查回收有效問卷55份，參與者均為國內深具規模及口碑的公益團體，逾九成已成立超過十年，且三分之二以上社團累積捐助人數超過五千名；若從規模屬性來看，全國性與地區性約6︰4，服務六都占38.1%，本島其他縣市占55.2%，離島占6.7%。

若以服務對象做分類，兒童青少年福利60%，身心障礙福利60%，老人福利29%，健康醫療25.4%，家庭福利23.6%，婦女福利21.8%，性別平等5.4%，環境保護3.6%，動物保護1.8%，顯示類型多元而且豐富。

在疫情爆發前，2017至2019的平均年收入，92.8%的社團破千萬，顯示各機構財務健全且運作正常，是因疫情才陷入困境。

減！取消活動的團體比去年少30%，近半數收入減少二至三成。

新冠肺炎形同消耗戰，把公益社團耗弱了——疫情剛爆發時，儘管捐贈開始減少，需扶助的對象變化不大，幾乎都能撐過去；經過一年多的折騰，捐贈的資源大幅減少，因失業或病弱導致需扶助者暴增，兩相拉扯造成缺口愈來愈大。若以2021年上半年的勸募收入與2020年同期相比，58.2%的團體又減少了。

從疫情爆發到全台三級警戒之前，公益團體在營運上遇到各式難題，依嚴重程度以「經濟不景氣導致勸募困難」、「行銷宣傳經費不足」、「捐助風氣不盛導致勸募困難」、「社會大眾對機構認識不足」、「專業人力招募困難與人力經費不足」為最。三級警戒無疑雪上加霜，團體們反映的最大難關，依序是「大多數實體活動取消」、「提供服務困難」和「服務對象處境比過往更需要協助」等。例如財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心即表示，疫情之前社會大眾透過ibon捐款的意願高，疫情之後大家足不出戶，該中心缺乏廣宣經費導致曝光度不足，因此迫切需要協助推廣機構形象，擴大募款宣傳。

不過，比起去年調查時、疫情剛爆發的慌亂，直接取消活動場次的公益團體從97.8%降為67.3%，有25.5%的社團把實體義賣或募捐改為線上活動或其他形式，這是可喜的突破。但經濟效益還是哭哭，只有1.8%的團體募款達標，98.2%被迫面對收入減少的困境，其中以減少二至三成占比最高，達47.3%。

為維持安全的社交距離，許多服務難以執行，例如居家探訪、輔導訓練等，例如財團法人台灣關愛基金會就提醒往返工作的交通風險，令照顧服務員的心理壓力增加。部分公益團體決定以遠距教學、線上關懷來替代，此舉增加了數位設備添置費，且受扶對象家中未必有相應設備。為了日常運作，不得不增加防疫支出，例如添購通風設施、座位隔板、額溫槍等，這令收入銳減的公益團體更加拮据。

2021年上半年的勸募收入，與2020年同期相比，58.2%的團體是減少的， 18.2%的團體持平，只有23.6%的團體有所增加；至於增減的幅度，以減少一至二成為最多，占23.6%。

變！8大捐款來源發生改變，數位募款假以時日可能成為主流。

從調查得知，74.5%的公益團體處於捐款人數減少的狀態，持平與增加的團體各占12.7%，這與景氣受疫情影響、人們對金錢的態度漸趨保守有關。三級警戒後，受扶助人數出現變化，40.7%的團體持平，31.5%減少，27.8%增加；進一步了解原因，有些捐款人因失業或減班導致薪資減少，不得已取消資助，公益團體巧婦難為無米之炊，只好減少扶助人數。

不過也有例外，結合公益平台資源或議題切合疫情急迫性，也讓部分團的募款成績逆勢成長，擁有多元捐款模式的7-ELEVEN「把愛找回來」，在疫情下更展現出虛實整合的公益平台的力量，不僅協助團體度過難關，也觀察到疫情牽動國人對數位教學城鄉差距的顧慮，關注兒童學習與閱讀的均一平台教育基金會訴求明確，捐款人數多了三成，2021上半年勸募成果也優於去年同期；而「台灣展臂閱讀協會」透過OPEN POINT APP愛心捐點，為鄉鎮弱勢學齡前孩童募集童書；荒野保護協會更透過整合門市零錢捐、ibon及OPEN POINT APP數位平台募款，使其募款金額較去年同期成長近5倍；除了募款亦能募物資，OPEN POINT APP數位捐款管道、i預購數位物資認捐，雙管齊下幫助1919基督教救助協會募集物資，募集近萬份的救助套餐，幫助破萬名弱勢長者、孩童等不因疫情而斷炊。

疫情令8大捐款來源發生轉變，能維持幾乎不變者，以「信用卡紅利點數」、「善心人士直送或郵寄的物資捐贈」、「公益平台的數位捐贈」三者最經得起考驗。須留意的是，所有來源都處在「減少」多於「增加」的狀態，顯示公益團體處境極為艱辛。

新冠肺炎危及公益團體的生存，也給予一計當頭棒喝，讓大家領悟到數位募款的重要性。大家接受的數位募款形式，囊括了數位集點捐、數位小額捐和數位物資捐。在疫情期間，34.5%的團體在數位捐贈方面能維持幾乎不變，9.1%的團體甚至增加了，顯示數位募款的形式相對經得起衝擊，值得推廣。

至於數位募款占捐款收入總額比例，43.6%的公益團體未超過一成，但仍有10.9%占比六成至九成；這些高占比的團體，83.3%有2至5個捐款管道，管道多寡與數位募款占比無絕對關係，但攸關宣傳機會。即使公益團體沒有多餘人力，仍可透過與企業平台合作，讓自己有機會接觸不同形式的數位募款，例如財團法人屏東縣私立畢嘉士社會福利基金會、社團法人華安得烈慈善協會都透過多元管道，讓數位募款占比高達七至八成。

缺！物資出現缺口，如何幫助公益團體不斷炊是當務之急。

三級警戒期間，公益團體遭遇物資缺乏的窘境，依程度依序為防疫物資、生活清潔用品、飲食必需品和醫藥用品；以防疫物資為例，僅有12.7%的團體沒有欠缺問題。此外，16.4%的團體反映需要筆電、平板或錄影設備，這是從視訊會議、遠距教學衍生出來的需求，代表公益團體，開始把服務和關懷模式往數位化發展，例如財團法人至善社會福利基金因應停課不停學，格外需要平板電腦。

回顧疫情衝擊，分流居家上班、社工無法訪視、實體活動取消、宣傳更加困難，這些情形打亂原來的步調。

另外，許多受扶助者生計困頓，需要急難救助。然而54.5%的公益團體認為並未獲得更多補助，7.3%認為已從紓困獲得幫助，29.1%覺得營運狀況大不如前，18.2%覺得改變不大。在疫情衝擊下，逾六成的公益團體定期定額捐款減少了，缺乏持續性支持，公益團體面臨可能斷炊的壓力，受扶助對象也可能失去依靠，迫切需要社會大眾的幫忙。

掌握低接觸捐款的趨勢，數位轉型帶動了數位募捐的風氣。

數位轉型一直是世界的趨勢，不管是在市場面或應用面上，企業都不斷在以創新的角度來迎合市場的調整，以數位思維來轉型；數位的應用除了支付、物聯網外，近年來更利用在「數位捐款」上，讓愛心不再只是侷限於單一方式，而是多元管道的進行。

疫情之下可藉由數位捐款實際幫助弱勢，7-ELEVEN「把愛找回來」是目前國內最完整的捐款通路，已有超過50家團體加入數位捐款與捐點，包含貧窮飢餓、健康關懷、生態環保…等類型的團體，近期更開創全新OPEN POINT APP信用卡訂閱制的服務，除便利的單次性的捐款外，更推出訂閱制，讓團體募款來源穩定，提升提前部屬的能力，於8月底起為培養消費者數位愛心捐款使用習慣，也整合團體資源，推出捐款滿額回饋，期望藉由OPEN POINT APP數位捐款的即時性、ibon機台的便利性，線上線下集結民眾的愛心，幫助公益團體度過這一次的疫情困境。

OPEN POINT APP慈善捐款快速連結：https://openpointapp.page.link/7ska

涓滴愛心能發揮想像不到的影響力，請響應數位募捐，助公益團體一臂之力，讓我們一起照顧弱勢族群，不讓疫情澆熄台灣社會的溫暖。

（作者／陳培英 本文出自2021.9.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）