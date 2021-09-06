高溫炎熱慎防午後雷雨 吳德榮： 熱帶擾動威脅提升

中央氣象局表示，今（６）日南方雲系影響，台灣東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨；明（７）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，本周菲律賓東方海域有2個「熱帶擾動」發展、且有互相干擾的跡象；因此，各國模式模擬不斷調整，但仍存在相當的差異。

他說，美國模式(GFS)模擬週五(10日)20時，熱帶擾動正通過宮古島、石垣島附近，將向北大迴轉。歐洲系集模式(ENS)模擬10日20時風力能達到8級的機率出現2組極值，一組在台灣東南方海面(最高機率60%至70%)，另一組則通過呂宋島進入南海(最高機率50%至60%)，影響台灣陸地的機率也略調升到20%至30%之間，顯示此「熱帶擾動」模擬的調整，已略提升對台灣的威脅。

吳德榮表示，但因牽涉到2個「熱帶擾動」，其間可能有直接或間接的交互作用，模式模擬的「不確定性」比較大，也常有大幅度的調整，故不應急著下定論，應持續密切觀察。

他說，昨(5)日北部最高溫(桃園蘆竹區)38.2度，東部(花蓮光復鄉)37.8度；其他地區高溫約在35、36度〔中部(南投市)35.8度，南部(台南柳營區)35.0度〕之間。午後強對流發展，以中南部最明顯，殘餘降雨延續至昨晚，今(6日)晨才散盡，各地漸轉晴。

吳德榮表示，根據最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(6)日「太平洋高壓」偏弱，大氣不穩定，午後對流強，在山區發展、擴展至部分平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部24至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至36度。

他表示，最新模式模擬顯示，明(7)日至週四(9日)「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；桃園以南近山區仍有局部雷陣雨的機率。週五(10日)至下週(12)日「太平洋高壓」再減弱，天氣變化的程度，則與「熱帶擾動」的動向息息相關，有「不確定性」，需再觀察。