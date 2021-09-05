一張圖看天氣！未來一周雨區曝光 熱帶系統恐影響台灣

中央氣象局表示，本周太平洋高壓強勢，各地天氣多雲到晴、有午後局部雷陣雨，高壓南側有東風波動，伴隨水氣一波波東移，當有較明顯南方水氣影響台灣時，花東、恆春將偶雨。至於本周是否有熱帶系統形成，是否影響台灣，目前變數仍大，是後期天氣觀察重點之一。

氣象局表示，周一南方雲系影響，水氣較多，花東、恆春半島有局部降雨，留意較大雨勢，各地山區及西半部地區易有午後雷陣雨，山區、中南部地區有局部大雨發生機率；另西半部，其夜晚、清晨有零星降雨。

周二至四台灣附近水氣減少，各地多雲到晴，各地山區、中南地區留意午後雷陣雨。菲律賓東方海面低壓帶建立並逐漸朝西移動，留意當中熱帶系統發展。周五過後，南方水氣再次增多，花東、恆春半島降雨機率再提升，各地山區、西半部地區留意午後雷陣雨。

氣象局提醒，菲律賓東方海面的低壓帶，周二至周四逐漸往西移動，周五、周六來到台灣附近，部分模式資料顯示當中可能有熱帶系統發展，部分資料則未有明顯發展訊號，由於現況對流雲系尚未明顯組織發展，因此未來預報的不確定性還相當大，一旦有熱帶系統發展起來，對台影響程度也需要視其發展強度和路徑而定，氣象局將密切觀察。