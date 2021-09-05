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坐骨神經痛要開刀嗎？ 醫師：先檢查這兩處有無紅點

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
坐骨神經痛容易與皰疹前神經痛混淆，影響臨床診斷與治療。圖／123RF
坐骨神經痛容易與皰疹前神經痛混淆，影響臨床診斷與治療。圖／123RF

一名年輕男子有輕微脊椎滑脫，症狀不明顯，直到近日脊椎突然疼痛不止，以為是脊椎滑脫引起坐骨神經痛，至醫院照X光，雖發現滑脫程度並不嚴重，但礙於症狀痛苦難熬，決定進行手術治療，幸醫師驚覺發現，患者腿部及臀部肌膚均出現「紅點」，才知是帶狀皰疹惹禍，急忙停止安排手術巷。

坐骨神經痛是一種坐骨神經被壓迫所引起的「症狀」，是用來描述下背痛的通俗名稱，一般在發病前期，只會偶發感覺下肢短暫疼痛，之後痛覺才會慢慢擴大、擴張，從腰部到臀部甚至是大腿，痛感也會從間接性的疼痛轉為持續性的疼痛，「下背痛」就是常見的症狀之一。常見原因有脊椎滑脫、椎間盤突出、脊椎狹窄症或是長骨刺等。

但長庚醫院骨科部脊椎科主任指出，坐骨神經痛有時會與皰疹前神經痛混淆，影響臨床診斷。

賴伯亮進一步說明，帶狀皰疹大部分發生在軀幹，一旦急性期發作，前面3至5天最難熬，若剛好病毒在腰椎處，「痛起來就像坐骨神經痛」， 再加上帶狀皰疹初期未有明顯的皮膚症狀，容易讓人忽視，更讓人以為是坐骨神經痛。如果患者進行藥物、針灸都無法緩解病症，往往會進行手術治療，未能即時發現是「另有病因」。

何以及早判別下背痛不適是坐骨神經痛，還是帶狀皰疹前神經痛引起的呢？賴伯亮提醒，「觀察腿部、臀部皮膚是否出現紅點」是關鍵，由於紅點常常伴隨在皰疹前神經痛之後，大約3至5天才會漸漸出現，因此，民眾自身應多加留意，就診時穿著方便穿脫的衣物，以便醫師檢查，若進行保守治療，不忘持續觀察皮膚狀況，才能及早釐清病因，做出正確診斷。

帶狀皰疹 手術

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