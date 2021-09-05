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午後雷陣雨漸增 秋颱仍為未定數

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
6日將會有午後雷陣雨，至於秋颱是否會形成還要再觀察。（Photo by Ввласенко on Wikimedia under CC 3.0）
6日將會有午後雷陣雨，至於秋颱是否會形成還要再觀察。（Photo by Ввласенко on Wikimedia under CC 3.0）

未來幾天午後雷陣雨的頻率將提高！中央氣象局表示，6日受南方雲系影響，東部將會有陣雨，西半部午後將有雷陣雨，7至9日多雲至晴，但10日開始也將會有午後雷陣雨；氣象專家吳德榮則說，各地最高溫將至36度，需注意防曬，天氣風險公司總經理彭啟明則分析，是否會有秋颱仍需再觀察。

6日有午後雷陣雨

中央氣象局指出，6日南方雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率，夜晚至清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨。

7日至9日各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。10日、11日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。中央大氣系兼任教授吳德榮則說，未降雨前晴朗炎熱，最高溫恐升至36度。

需觀察低壓狀況

他分析，7日後太平洋高壓增強，因此各地晴朗炎熱，10日太平洋高壓將減弱，因此更多外圍水氣將進入台灣，讓空氣對流增強，降雨的範圍也會擴大，提醒民眾攜帶雨具備用。彭啟明則表示，台灣東南方海面逐漸有東風波動靠近，5日晚至6日，台東與恆春半島地區恐有迎風波降雨產生。

彭啟明說，雖然有氣象模式預測下週會有颱風生成，不過現在並未有明顯徵兆出現，必須要觀察是否會有熱帶低壓生成，才會比較好預測，因此到時候再觀察即可。氣象專家賈新興則提醒，9日起南方水氣逐漸北移，各地午後有陣雨或雷陣雨的機率，而輕颱是否會形成，則需關注7日美國模式對熱帶系統的預測。

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彭啟明 吳德榮

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