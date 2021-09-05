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抗缺工！東勢農會首推省工農業 種蒜頭機械化品質佳

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
蒜頭播種機改良後播種無死角，對一向需靠人力的蒜頭種植，邁入機械化，可解決缺工及老化窘境，提高青農返鄉意願。記者蔡維斌／攝影
蒜頭播種機改良後播種無死角，對一向需靠人力的蒜頭種植，邁入機械化，可解決缺工及老化窘境，提高青農返鄉意願。記者蔡維斌／攝影

農村缺工、農工老化嚴重，為鼓勵青農返鄉，雲林縣東勢鄉農會推動「省工農業」，今天舉辦觀摩會，實地操作新改良蒜頭播種機，可把5人1天才能完成的蒜頭播種，1個半小時搞定，農會強調，蒜頭很費人工，一旦機械規格化，加上改良的播種機無死角，間距相等，蒜頭長得平均又大，品質更佳，值得推廣。

種蒜頭最費工，播種、採收都仰賴人力，當下農村缺工，農工老化嚴重，東勢鄉農會總幹事陳倉富表示，鼓勵青農返鄉，首要解決人工，東勢每年種蒜約560公頃，唯有機械化才可望降低成本，提高效益，所以積極和青農合作推動「省工農業」。

種植大蒜16年的農民蔡福順說，他種10幾甲蒜頭，每年光播種採收人力成本就達30萬元，時下又請嘸工且都為高齡農工，每年播種、採收很傷腦筋，最近與富國農機資材行合作，研發蒜頭播種機有成。

他說，一台播蒜機約可取代15到20個人力，每分地5人1天如今只約1小時半就完成，不僅約兩年就可回本，還有餘力幫人代工，對大面積栽種實很划算，尤其改良的新機種，連田頭也不會死角，播種和採收機的間距一樣大，效率更佳，每公頃可省下約2萬5000元成本。

雲林縣府農業處農務發展科長蔡蘭芬表示，雲林蒜頭約4000多公頃，最大的成本是蒜種及人力，機械化可解決季節性缺工且可提高農作質量，值得推廣。

播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，相當划算。記者蔡維斌／攝影
播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，相當划算。記者蔡維斌／攝影
播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，相當划算。記者蔡維斌／攝影
播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，相當划算。記者蔡維斌／攝影
播蒜機每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，且播種無死角，間距相等提高育成質。記者蔡維斌／攝影
播蒜機每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，且播種無死角，間距相等提高育成質。記者蔡維斌／攝影
播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，相當划算。記者蔡維斌／攝影
播蒜機可取代15到20名人力，對大面積栽種的農民，每分地只要約1.5小時就搞定，快速又省人力，相當划算。記者蔡維斌／攝影

農會 青農

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