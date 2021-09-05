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高醫大前董事長陳田植辭世 設追憶迴廊飄玉蘭馨香

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「暖暖謙沖 朗朗千風：陳田植老董事長追憶迴廊」展場花藝佈置特別增添了玉蘭香，因為玉蘭花是陳田植前董事長所成長的洋樓不可少的植栽。圖／高醫提供
「暖暖謙沖 朗朗千風：陳田植老董事長追憶迴廊」展場花藝佈置特別增添了玉蘭香，因為玉蘭花是陳田植前董事長所成長的洋樓不可少的植栽。圖／高醫提供

高雄醫學大學前董事長陳田植8月23日過世，享壽90歲。高醫今天起一連三天在高雄醫學大學大講堂，設置「暖暖謙沖朗朗千風：陳田植老董事長追憶迴廊」，總統府張博雅資政、生技醫療科技政策研究中心董事長王金平等人都來觀展。

曾任高醫董事會三屆董事的前副總統陳健仁曾提到，陳田植讓高醫不只在軟硬體設施上有長足的進展，更透過捐贈百萬美金成立高醫哈佛基金會，提供校院師生與國際知名大學哈佛進行交流的舞台，讓高醫與國際接軌。

追憶迴廊集視覺、聽覺與嗅覺與一於，展場播放陳田植最喜歡的歌曲「Abide with me」；視覺上的鋪陳則以陳最喜歡的紅色調為基底，將他對高醫的努力做圖像式的呈現；展場花藝布置特別增添了玉蘭香，因為玉蘭花是他成長的洋樓不可少的植栽，走在展場，可以聞到玉蘭馨香。

陳田植曾擔任南和興產公司董事長、總裁，和川公司董事長與彰化銀行常務董事等職。他在1984年開始擔任高醫董事，1993年接任高醫董事長，任內帶著高醫改制大學、推動學校及附屬機構各項軟硬體建設發展，並改革行政制度提升醫療人員、教職員工福利，捐款百萬美金成立高醫哈佛基金會。

高醫大董事會董事長陳建志穿梭在追憶迴廊，為來賓們導覽介紹父親生前對學校以及醫療體系的貢獻；高醫大校長楊俊毓、高醫院長鍾飲文等，都在現場與大家分享陳田植生平。展覽從9月5日展出至9月7日，開展時間為每日上午9點至12點；下午2點至5點。

高雄醫學大學董事會前董事長陳田植家人及高醫校院代表，在追憶迴廊合影。圖／高醫提供
高雄醫學大學董事會前董事長陳田植家人及高醫校院代表，在追憶迴廊合影。圖／高醫提供
生技醫療科技政策研究中心董事長、立法院前院長王金平（右二）參展陳田植紀念迴廊，高雄醫學大學董事會董事長陳建志（左一）導覽。圖／高醫提供
生技醫療科技政策研究中心董事長、立法院前院長王金平（右二）參展陳田植紀念迴廊，高雄醫學大學董事會董事長陳建志（左一）導覽。圖／高醫提供

高醫 哈佛 捐款

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