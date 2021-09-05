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疫情影響情緒 阿中：自殺率終於穩住了

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
陳時中出席記者會時，配戴台波友好口罩。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
陳時中出席記者會時，配戴台波友好口罩。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

新冠肺炎疫情下，多國出現自殺率上升的悲劇，但全國自殺防治中心主任李明濱指出，台灣自殺率在去年竟有小幅下降。衛福部部長陳時中出席記者會時提到，疫情下需要「更溫暖的社會」才能降低自殺風險，而台灣在隔離等擴大人與人間距離的防疫措施下「穩住了」自殺率。

疫情帶來心理壓力

陳時中說，目前已將自殺防治納入社會安全網中，將來在物力、人力、財力上都會更進步，但在防疫期間，自殺率的控制更仰賴社會關懷，且「不斷地隔離、隔離、隔離，維持社交距離、減少人與人之間的聯繫與交流，使自殺成為我們非常擔心的一個議題，但目前看起來是穩住了。」

關於疫情間民眾的自殺與心理傾向，全國自殺防治中心副執行長吳佳儀指出，過去1個月以來，民眾多受到工作／經濟問題所苦，其中因疫情有自主健康管理經驗的民眾有三成表示曾受到相關問題影響情緒，而民調中表示情緒受疫情影響的民眾中，也有六成回報原因包括工作與經濟壓力。

此外，日常生活問題、心理健康問題、家庭人際問題、身體健康問題等因素也在疫情間嚴重影響民眾情緒，有兩成的民眾反應，會有意識地迴避疫情消息或因為相關資訊而導致精神緊繃，有自主健康管理經驗者的相關問題回報比例也略高於整體。

自殺率小幅下降

但李明濱說，台灣自殺通報關懷系統可在未來一年有效降低五成五的自殺率及三成六的自殺死亡率，且去年的自殺人數已從 90 年的 4000 餘人下降到 3000 餘人，降幅達一成七，且自殺死亡率也有所下降，但 14 歲以下兒童及65 歲以上的高齡民眾自殺死亡率仍小幅上升。

李明濱認為，壓力與精神疾病找對方法回應，就能有效降低自殺風險，而 15 歲左右的國中生在國外資料中，是精神疾病發病、藥物泛用的高風險年齡，需要周邊有陪伴者的特別關注，民眾可以透過「一問二應三轉介」的技巧，關心身邊有自殺或心理健康風險的親友。

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