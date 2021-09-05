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藍皮解憂列車「大本營」 枋寮站啟用全新月台
南廻鐵路建設計劃「最後一哩路」枋寮站第三階段路線切換工程，今日順利完成，台鐵局表示，全新完工的第一月台將同時啓用，大幅提升營運及旅客服務效能。
台鐵局局長杜微昨晚11時在總工程司賴興隆、副總工程司柳燦煌、鐵道局南工處處長劉雲生等人陪同下，到枋寮站切換工程現場，實地視察切換進行的狀況，並了解站方新設號控及電力設備。
台鐵局表示，此次切換二局共出動177人、三輛碴道車、電力維修車、以及大批怪手，切換過程順利，未來枋寮站將有兩個島式月台，足以做為南廻鐵路重要的中繼點。
台鐵局說，已請枋寮站加強行車運轉人員訓練，提升站場配置改變後行車運轉安全，同時也要為這個全國唯一「藍皮解憂號」大本營，做出完善的營運規畫。
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