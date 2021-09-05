觀光業剛重現生機機師又染疫 遊覽車客源減了
國內新冠肺炎疫情降二級後，悶壞的民眾最近紛紛外出旅遊，但最近爆發3名機師染疫，疫情指揮中心發出110萬封疫情警示簡訊，原本已開始有人潮的觀光工廠，立即受影響，彰化縣社頭頭樂活襪之鄉博物館經理江珮斳說，這兩天已被取消了原訂的8輛遊覽車遊客。
江珮斳說，疫情降二級後，前二周遊客數明顯增加，不僅遊覽車進來，家庭散客也不少，大家都悶壞了，希望出來走走，他們的織襪博物館不僅可採購各式襪子，提供DIY活動，還結合當地青農推出採芭樂、參觀香草園、蜂園及福井鐵路主題食堂套裝行程，上周假日光遊覽車就來了5台。
原本業者結合青農也要為接下來要發放的五倍券提前暖身，盼吸引遊客持五倍券前來消費，訂9月11、12日要在樂活襪之鄉博物館舉辦「樂活農起來主題市集」，且已有各地遊客預約行程。
但這幾天北部又爆發機師染疫，疫情指揮中心針對曾與機師及家人確診者接觸或活動軌跡重疊者發送110萬封疫情警示簡訊，接到簡訊者需進行健康自主管理。
江珮斳說，機師染疫事件立即影響觀光產業，昨天就有北部2輛遊覽車取消到社頭的觀光行程，今天也被取消3輛，下周已被取消2輛，有北部取消行程的里長說，有些人收到簡訊，已經不能趴趴走了，所以旅遊行程只能取消。
江珮斳說，昨天從上午9時多起觀光工廠內散客滿滿，今天上午遊客數就已明顯減少，希望機師染疫的疫情能獲控制，否則他們原本期待迎來五倍券的旅遊消費又要受到衝擊了。
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