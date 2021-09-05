疫情下15歲以上「45%壓力大」 陳時中：更需溫暖社會

每年9月10日為「世界自殺防治日」，今年以「Creating Hope Through Action」為主題，強調實際行動與正向樂觀的重要性。調查顯示，15歲以上有45%民眾在過去一個月以來感到壓力，衛福部長陳時中今出席「2021世界自殺防治日」記者會，他說，疫情下更需要溫暖的社會，而自殺的確是疫情間很擔憂的議題，但現在看起來是穩住了。

衛福部舉辦、台灣自殺防治學會承辦「2021世界自殺防治日」記者會，報告國人近年成立全國自殺防治中心，相關心衛、防治自殺成效。

台灣自殺防治學會理事長李明濱今天在記者會指出，台灣自2005年成立全國自殺防治中心以來，正邁入第16個年頭，在政府與民間合作之下，台灣的自殺死亡率自2006年總計4406人，每10萬人口19.3人最高峰，並逐年下降。

另外，自殺自2010年起，退出國人十大死因持續至今，更在去年自殺死亡人數下降至3656人降幅為17.0%，顯示自殺防治工作是能夠「預防」的。

李明濱說，《自殺防治法》施行細則發布施行後，根據2020年自殺企圖通報資料統計結果發現，全國自殺通報總計4萬432人次，與前一年相比增幅為14.5%，各年齡層通報人次皆上升，顯示中央與民間積極推動自殺通報作業的成果。

學會統計顯示，與2019年相比，2020年0至14歲兒童及青少年族群自殺死亡人數增加11人，增幅達110.0%、75歲以上老年族群增加29人，增幅6.2%，其他年齡層則下降；需要注意的是，在兒童及青少年族群14歲以下，及15至24歲的自殺企圖者中，除了情感問題與精神疾病問題外，校園問題也是主要自殺原因。

另外，疫情之下心理壓力仍不容小覷，調查結果顯示，年滿15歲以上民眾約有45.4%，認為自己過去一個月以來因疫情關係至少感到一項壓力，其中占率較高前兩項分別為，工作、經濟壓力30.8%，及日常生活壓力29.8%， 且因疫情關係感到壓力的民眾，同時亦承受著情緒困擾的問題。

陳時中則在致詞時指出，防疫期間自殺防治要做得好，一定要有溫暖的社會。不過，防疫政策所致，人跟人之間的交流，一直不斷在隔離、保持社交距離，而自殺的確是疫情間很擔憂的議題，但現在看起來是穩住了。

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