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明天鬼門關 民俗專家揭3種人當心、3地方別去

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
過去農曆七月期間，有網友分享自家外面的路燈整排閃個不停的狀況。圖／擷取自「爆廢公社公開版」
過去農曆七月期間，有網友分享自家外面的路燈整排閃個不停的狀況。圖／擷取自「爆廢公社公開版」

明天是農曆7月30日，也是鬼月最後一天，民俗專家廖大乙提醒，「關鬼門」前幾天陰氣最強，尤其竹林下、榕樹下、廢墟等易聚陰處要避免靠近，又以孕婦、體弱多病者、家中1年內有喪事者等3種人因易受驚嚇、磁場較弱要特別注意，傍晚5時後盡量少出門，真要出門可穿明亮衣物，並戴帽子，以減少沖煞。

廖大乙指出，農曆7月即將結束，明天就是俗稱的「關鬼門」，而「好兄弟」、「好姊妹」跟人一樣，收假前也會把握勝所剩不多的遊盪時光，四處遊玩，甚至藏匿，因此鬼門關前2、3天陰氣最強，就民俗上，「寧可信其有，不可信其無」，能多留意防範總是有利無弊。

其中，竹林下、榕樹下、廢墟等3地點常有「好兄弟」、「好姊妹」較會在這3種地方停留，屬於易聚陰處，因此能不去就別去，尤其傍晚5時過後最好遠離；另，孕婦、體弱多病者、家中一年內有喪事者等3種人，比起一般人更容易受到驚嚇，磁場也比較弱，因此入夜後，甚至傍晚5時候就盡量少出門。

廖表示，鬼門關前幾天晚上真的盡量別出門，才不會與「好兄弟」、「好姊妹」碰到，也才不會無意間被跟上，使得忘記或不想回去的祂們逾假不歸；倘若入夜仍有要事得出門，尤其上述易受驚、磁場較弱的3類人，建議透過穿著趨吉避凶。

廖大乙提到，如果必須出門，最好穿著明亮色系的衣物，並且戴帽子，藉此保護自己的「天靈蓋」，降低被沖煞的可能性，也比較不會被「好兄弟」、「好姊妹」盯上；此外，農曆七月期間的普度品，可在鬼門關前分送有需要的團體或家庭，畢竟「有施才有得」，布施後能得正能量，促使下個月運勢越來越好。

孕婦 月運勢

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