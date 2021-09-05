低壓帶往台灣接近 氣象局預計這兩天帶來較強風雨

中央氣象局表示，菲律賓東方海面到南海是低壓帶，有發展熱帶系統可能，且有往西移動趨勢，預計周五、周六時接近台灣，帶來較強風雨，但目前強度、時間及路徑仍要等到熱帶系統發展起來，才會更加明朗。

氣象局預報員朱美霖表示，今天台灣南側有東風波雲系接近，東半部雲量增多，降雨機率變高，花東及恆春半島已陸續出現降雨，且會持續到明天。其他各地天氣晴朗穩定，中午前後紫外線指數偏高，東半部及離島地區高溫可到31至33度，西半部34、35度，台北市、新北市、桃園市局部高溫可能達到36度以上，中午過後對流雲系發展，部分山區及近山區平地易有午後雷陣雨出現。

明天受東風波影響，朱美霖表示，主要降雨地區位於花東、恆春半島，整天有零星陣雨，其他地方以多雲到晴、午後雷陣雨為主；周二至周四水氣減少，各地山區及中南部地區有午後雷陣雨；周五、周六低壓區接近台灣帶來水氣，東半部及南部地區雲量增多，花東、恆春半島降雨機率再度提高，其他各地要留意午後雷陣雨及中午前後高溫。

朱美霖表示，目前太平洋高壓勢力範圍從日本南方往西延伸到台灣，菲律賓東方海面到南海則是低壓帶環境，容易有對流雲系消長，且受到太平洋高壓導引，下周有逐漸往西移動的趨勢，並接近台灣附近，低壓帶當中可能有熱帶系統發展，但目前還沒組織起來，要等到明顯發展時，強度、時間及路徑才會更加明朗化，若接近台灣，風雨都會變大，將是氣象局未來觀察重點。