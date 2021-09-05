快訊

獨／最早與長榮機師接觸空服員 明檢疫14天滿採陰即出關

加強防疫延後10天開學！ 虎尾科大宣布等過完中秋節9/23開學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低壓帶往台灣接近 氣象局預計這兩天帶來較強風雨

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
氣象局預報員朱美霖。圖／取自氣象局直播
氣象局預報員朱美霖。圖／取自氣象局直播

中央氣象局表示，菲律賓東方海面到南海是低壓帶，有發展熱帶系統可能，且有往西移動趨勢，預計周五、周六時接近台灣，帶來較強風雨，但目前強度、時間及路徑仍要等到熱帶系統發展起來，才會更加明朗。

氣象局預報員朱美霖表示，今天台灣南側有東風波雲系接近，東半部雲量增多，降雨機率變高，花東及恆春半島已陸續出現降雨，且會持續到明天。其他各地天氣晴朗穩定，中午前後紫外線指數偏高，東半部及離島地區高溫可到31至33度，西半部34、35度，台北市、新北市、桃園市局部高溫可能達到36度以上，中午過後對流雲系發展，部分山區及近山區平地易有午後雷陣雨出現。

明天受東風波影響，朱美霖表示，主要降雨地區位於花東、恆春半島，整天有零星陣雨，其他地方以多雲到晴、午後雷陣雨為主；周二至周四水氣減少，各地山區及中南部地區有午後雷陣雨；周五、周六低壓區接近台灣帶來水氣，東半部及南部地區雲量增多，花東、恆春半島降雨機率再度提高，其他各地要留意午後雷陣雨及中午前後高溫。

朱美霖表示，目前太平洋高壓勢力範圍從日本南方往西延伸到台灣，菲律賓東方海面到南海則是低壓帶環境，容易有對流雲系消長，且受到太平洋高壓導引，下周有逐漸往西移動的趨勢，並接近台灣附近，低壓帶當中可能有熱帶系統發展，但目前還沒組織起來，要等到明顯發展時，強度、時間及路徑才會更加明朗化，若接近台灣，風雨都會變大，將是氣象局未來觀察重點。

氣象局 高溫 天氣動態

延伸閱讀

東部留意瞬間大雨 西部山區午後雷陣雨

未來一周2波水氣襲台 明天這些地區防大雨

午後雷陣雨狂炸 大台北等13縣市大雨特報

今起至下周一水氣多 氣象局：關注低壓強度和路徑發展

相關新聞

低壓帶往台灣接近 氣象局預計這兩天帶來較強風雨

中央氣象局表示，菲律賓東方海面到南海是低壓帶，有發展熱帶系統可能，且有往西移動趨勢，預計周五、周六時接近台灣，帶來較強風...

做自己是一輩子的功課 阿爆與布拉瑞揚的島嶼微光

對他們而言，新的開始是回到初心，是慢慢從世界走向自己。布拉瑞揚的舞蹈加上阿爆的母語歌曲，從音樂到表演藝術，讓我們回到南島原鄉，發散出藝術最純粹璀璨的光芒。

守護環境生態／友善耕作 老鷹自動滅鼠

里山倡議強調維護生物多樣性、人與自然和諧共生，祖先留下的生活與農耕智慧逐漸消失，許多農民和社區決定起身行動，找回老祖先的...

東部留意瞬間大雨 西部山區午後雷陣雨

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，今天台灣為東南至偏東風環境，有一東風波動要通過巴士海峽，水氣較多，迎風面東半部有陣雨或雷...

南橫直擊採訪側記／工寮最後一刻住不成 因為這原因

本報採訪團隊近期第3度挺進南橫，為記錄高山工程艱辛一面，呈現工人全日完整作息，也試著走進這群修路無名英雄內心世界，一同在...

今明防劇烈雷雨 吳德榮：熱帶擾動續觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天太平洋高壓偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。