東部留意瞬間大雨 西部山區午後雷陣雨

天氣風險公司天氣分析師林琮訓說，今天台灣為東南至偏東風環境，有一東風波動要通過巴士海峽，水氣較多，迎風面東半部有陣雨或雷雨，尤其以花蓮南部到恆春半島的雨勢會比較明顯，有瞬間大雨發生的機會。

西半部上午維持晴朗炎熱的好天氣，到了中午過後，山區開始有熱對流發展並帶來雷陣雨，局部可能發展旺盛，造成短時強降雨，因此前往山區活動要特別留意午後的降雨情形，而對流雲系將向西擴散，平地雲量也將增多，亦有雷雨發生的機會。

明天太平洋高壓有逐漸向西伸展的趨勢，但台灣仍屬於高壓邊緣的環境，南邊水氣仍多，東南部、恆春半島持續有陣雨的狀況，西半部則持續有午後雷陣雨，且仍然有局部大雷雨發生的機會。

氣溫方面，各地高溫普遍可以達到33-34度，在局部內陸地區或是盆地地區有機會達到35-36度，紫外線照射強烈，在戶外活動要注意防曬，並多補充水分。

他說，周二開始一直到周四太平洋高壓較接近台灣，天氣會變得比較穩定一些，各地大多是晴到多雲、高溫炎熱，午後在西半部山區仍然有熱對流帶來雷陣雨，不過影響時間會變得比較短暫，範圍也會有所縮減，對平地的影響會再更小。

他表示，接下來需要留意的是菲律賓東方的熱帶擾動發展，目前此擾動距離還很遙遠，預估在本周期間會逐漸向西移動，有緩慢發展的機會，有可能增強為熱帶性低氣壓，不過由於時間尚遠，模式對於這個擾動走向及強度預測的分歧還很大，到了周三左右才會有比較明顯的趨勢，留意最新的天氣資訊。