高雄貨櫃藝術節「貨櫃異／藝世界」徵件 模型作品1/15

高雄具代表性的城市藝術節「高雄國際貨櫃藝術節」年底登場，除有實體大型貨櫃現地創作展出外，更廣納「類貨櫃」的跨域媒材展出。今年貨櫃藝術節城市擴延計畫以「貨櫃異／藝世界」為題，向大眾發起創意徵件邀請，將評選出20件作品並遴選出得獎者數名，第一名獎金8萬元、第二名2萬元、第三名1萬元、優選5位各獲5千元，同徵件入圍者12名創意作品將安排於貨櫃藝術節展出。

「貨櫃異／藝世界」模型作品自9月13日收件至9月30日止，歡迎創作者報名。

高雄市立美術館表示，高雄作為一座海洋城市，貨櫃是高雄的產業特徵，同時也是重要的城市文化風景，每屆的高雄國際貨櫃藝術節皆由不同的主題出發，以貨櫃作為創作載體，邀請國內外藝術家或建築師團隊進行現地創作，自2001年首次辦理至今已20年。

不同於以往對貨櫃沉重巨大的意象，此次在「2021高雄國際貨櫃藝術節－貨櫃異／藝世界」創意模型募集辦法中，邀請大眾用模型貨櫃打造創作者心目中的異世界，貨櫃的意象可以是多變的，能扭曲、膨脹，又或是漂浮、奇幻、閃閃發亮等等，任何關於這個世界上的奇幻想像，都可以用天馬行空的創意打造呈現。例如阿凡達的生態科幻、星球初始的萬物孕生、小叮噹的奇妙宇宙，又或是雷神索爾的阿斯嘉特王國，以及銀河星叢閃耀等等，都可以是創意模型作品的靈感來源，邀請眾人一同透過幻化模型貨櫃來實現自已心中的異想世界。

「2021高雄國際貨櫃藝術節－貨櫃異／藝世界」創意模型徵件計畫，只要是藝術、建築、空間等相關科系師生，或是一般民眾皆可報名，每位參賽者或團隊，限參與1件作品，作品材質、結構、表現方式皆不限，但以符合一般20呎或40呎貨櫃的15分之1適中縮小比例為宜。投件日期9月13日至30日，簡章可於高美館網站服務專區／檔案下載索取：https://www.kmfa.gov.tw/FileUploadCategoryListC005400.aspx?CategoryID=3001ea5b-3414-43e6-95fe-d0de2e671331。