今明防劇烈雷雨 吳德榮：熱帶擾動續觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天太平洋高壓偏弱，水氣多，大氣不穩定度較高，午後對流強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。

未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今天北部23至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。

他說，周二至周四太平洋高壓稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；午後對流減弱，近山區仍有局部雷陣雨的機率。周五、周六太平洋高壓再減弱，熱帶擾動外圍水氣移入，對流增強，降雨範圍亦擴大，影響程度與熱帶擾動的發展與動向有關，有不確定性，需再觀察。

吳德榮說，各國模式模擬，本周菲律賓東方海域有熱帶擾動活動，但各國模式模擬結果很分歧。美國模式(GFS)模擬周五20時，熱帶擾動又略往西調整，通過石垣島附近，將向北大迴轉。歐洲系集模式(ENS)10日20時模擬風力能達到8級的機率雖又再調高到40%至50%(巴士海峽)，但在台灣陸地的機率約在5%至20%之間，意謂另有80%至95%的機率，8級風不會影響台灣。顯示出6天後的模擬，從宮古島、台灣至呂宋島機率皆存在；除了路徑之外，另一構成威脅的關鍵在於，能否順利發展成颱風，或僅是熱帶性低壓，模式還會持續調整，需繼續觀察。