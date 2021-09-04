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健身教練不敢脫上衣 全因「雙乳激凸」太崩潰

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
24歲的健身教練小陳，因青春期發胖導致乳腺增生，健身仍無法消除，透過手術恢復外觀。 圖／李秉侖提供
24歲的健身教練小陳，因青春期發胖導致乳腺增生，健身仍無法消除，透過手術恢復外觀。 圖／李秉侖提供

練肌肉也沒用？24歲小陳擔任健身教練，猛練肌肉到體脂肪只有6%，也曾拿到健美先生獎牌，但他卻無法擺脫大胸部的困擾，因而尋求醫療協助。經醫師診治，小陳罹患「男性女乳症」，透過手術改善，穿單薄衣服不再「激凸」，現在小陳恢復自信，在健身房能夠穿吊嘎指導學員。

新店耕莘醫院整形外科主任李秉侖表示，在醫學上，男性女乳症是指男性擁有女性般外觀的乳房，最常見的原因是，青春期女性荷爾蒙過度分泌，造成乳腺發育增生，青春期過後荷爾蒙恢復正常，但是增生的乳腺沒有縮小，外加肥胖造成脂肪堆積所致。

另外，少部分患者出現男性女乳與腦下垂體腫瘤、性腺腫瘤、慢性肝病、甲狀腺功能異常，甚至與服用藥物有關。

李秉侖指出，許多年輕男生跟小陳一樣，深受男性女乳症困擾，小陳的各項抽血檢查結果皆正常，雖然運動可以讓脂肪減少，卻無法讓乳腺消失，因此就算努力減肥瘦身、健身，也無法消除，於是透過微創手術改善。

李秉侖表示，微創手術可由腋下或前胸開一個小傷口，抽取脂肪，增生的乳腺則可由乳暈下緣兩公分切口取出，術後配合穿著塑身衣兩周到一個月，一個月後可以恢復運動或健身。

不過，雖然大部分患者因青春期女性荷爾蒙分泌過多造成，另有分患者是性腫瘤或腦下垂體腫瘤，導致女性荷爾蒙異常增生，此類患者應先治療疾病，待疾病根源處理後，若男性女乳仍無法恢復，考慮用外科手術處理，術前也會先評估是否適合。

李秉侖說，小陳在術後恢復正常胸型，自信心也恢復不少，可在健身房裡穿著吊嘎指導學員。他提醒，若想維持好身材，要避免復胖，須持續運動健身和健康飲食，如有類似困擾，建議找醫師諮詢。

健身 微創手術

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