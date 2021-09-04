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簡訊之亂！慌張民眾擠爆急診 醫：根本造成另一波群聚

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缺維生素B12生哪些疾病？神經醫學權威提醒這群人注意

聯合報 / 記者吳貞瑩／台北即時報導
維生素B12食物有哪些？魚肉蛋奶製品可以攝取到。 圖/取自freepik
維生素B12食物有哪些？魚肉蛋奶製品可以攝取到。 圖/取自freepik

蔬食素食風行，但醫師提醒，長期茹素者要注意維生素B12攝取，否則可能有導致失智症的風險。

北醫神經科主任葉篤學說，造成失智症的原因以阿茲海默症及中風為大宗。但在門診中，也看到許多病人，卻是因為甲狀腺素長期偏低或營養攝取偏差所致，後者尤其常見於缺乏維生素B12者。

維生素B12食物有哪些？B12在動物性的蛋白中含量較豐富，例如魚肉蛋奶製品，如果長期吃素較容易造成維生素B12缺乏。

站在醫師立場，葉篤學說，只要飲食均衡， 應該就不會有維生素B12不足的問題。但有些人可能因為老化或疾病，影響腸胃等吸收。有些人是不良生活習慣使然，例如有些吸食「笑氣」來替夜生活或轟趴加味的年輕人，不知笑氣會影響體內維生素B12的生成與利用。但最冤枉的是，有些病人明明很看重健康，甚至奉行素食蔬食生活者，卻吃出失智症來。

體內長期缺乏維生素B12，症狀輕者會疲倦無力或貧血，嚴重的會導致神經病變。有的病人會出現走路像企鵝的類似小腦病變等步態不穩，嚴重的甚至會造成不可逆的神經損傷，導致失智症。

如果懷疑自己有些記性和精神症狀變差，又找不出其他原因時，葉篤學建議，也可抽血驗一下體內維生素B12。如果症狀不嚴重，短期的高劑量肌肉注射或口服維生素B12，就能改善。但如果神經損傷已久，有可能難以逆轉。

素食者如果不想借著補充維生素藥丸來攝取維生素B12，國健署的「素食飲食指標」中建議，依據國人膳食營養素參考攝取量建議，維生素 B12 每日攝取量為 2.4 微克。建議可多吃藻類如：海帶、紫菜，大約吃下一 張海苔壽司皮就可獲得一天所需的維生素 B12。

失智症 素食者

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