健保肺炎就醫指南6／治療肺炎四大特色醫院

●林口長庚醫院

109年主診斷為肺炎的就醫人口分布，不分層級不分門急住診，林口長庚的8,411人位居全台第一。

健保統計，罹患肺炎人數，107年為79.3萬人、108年90.4萬人、109年54.2萬人、110前半年26萬人。林口長庚醫院呼吸胸腔內科系系主任林恕民分析，新冠肺炎促使國人養成非藥物介入措施（NPI）的好習慣，如勤洗手、戴口罩及與人保持社交距離，導致一般肺炎患者減少，特別是病毒感染引起的肺炎大幅減少。

林恕民表示，多數患者是自行就醫，少部分透過雁行計畫轉診，不過也因為疫情，被診斷為肺炎的患者有三分之二是直接到急診就診，其餘三分之一是在門診就醫，患者年紀普遍較大。

林恕民表示，不同原因引起的肺炎治療方式不同，因此林口長庚是採取「團隊合作」，才能給予最好的治療照顧品質。

他表示，無論是感染科或胸腔科醫師，每年都會針對台灣胸腔科醫學會以及感染醫學會推出的肺炎治療指引，教育所有住院醫師、主治醫師，必須依照指引治療患者，由於細菌感染類型的肺炎較多，第一步會先培養細菌，不過約有半數患者無法成功培養，後續就得依照指引治療。

●台北市立聯合醫院

根據健保署109年資料統計，北市聯合醫院肺炎治療人數為區域醫院第一名，總計有7,041人。北市聯醫仁愛院區胸腔內科醫師鄒志翔指出，社區常見肺炎通常因慢性呼吸道疾病或免疫功能不好所導致，有慢性呼吸道疾病應及早就醫，免得小病拖成大病。

鄒志翔指出，以仁愛院區胸腔科來說，門診遇到肺炎病患比例不高，已有肺炎症狀的病患都直接送急診，但以住院人數來說，肺炎病患是第一名。

鄒志翔說明，最常引起肺炎的細菌為鏈球菌，肺炎鏈球菌是一種具有致病性的細菌，嚴重者可能出現肺炎、菌血症、敗血症、腦膜炎等症狀；慢性呼吸道疾病引發的肺炎如氣喘；免疫功能不好而引發的肺炎，如糖尿病、愛滋病、癌症等。

治療方面，鄒志翔表示，細菌性肺炎會使用抗生素來治療，而病毒性肺炎會使用抗病毒藥物，此藥物主要針對流感，少部分人病情會惡化、呼吸道衰竭，就需要插管治療。

鄒志翔說，抽菸者較易得到肺炎，建議民眾應戒菸。另外，也建議65歲以上長者及慢性呼吸道疾病患者如氣喘等，每年都要記得打流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，以提升自身保護力。

●彰化基督教醫院員林分院

彰化基督教醫院員林分院109年治療肺炎病人達3,271人，是地區醫院第一名。胸腔內科主任陳皇吉說，彰化縣是人口老化縣市，年長者是肺炎高危險群。

陳皇吉表示，員基結合慢性阻塞性肺病（COPD）共照計畫、氣喘共照計畫及肺復原中心進行病患個管治療是其特色。在肺部有狀況初期就進行治療，可減緩慢性阻塞肺病的惡化。慢性阻塞性肺病致病的原因包括長期抽菸、空氣汙染、工作職場有粉塵等及肺臟老化，因而造成慢性支氣管炎、肺氣腫等，病人會有咳嗽、痰多、和嚴重時呼吸困難等現象。慢性阻塞性肺病也會透過個管師的追蹤和指導，強化規則治療及用藥的動機。

不只老年人是肺炎高危險群，陳皇吉說，老菸槍導致的慢性阻塞性肺病，幾乎每個月都有十幾位合併肺炎重症送醫，有的甚至年僅五、六十歲就插管搶救，所以戒菸衛教也非常重要。這類病人需做肺阻塞症狀的評估量表，配合藥物治療。陳皇吉說，使用氣管擴張劑可改善病人的肺功能，不僅能讓呼吸困難程度下降，也可提升生活品質。

在肺復原中心也有拍痰機、呼吸機、上下肢運動和配合姿位引流法的物理治療等，可有效改善肺炎後的復原。

●新北市亞東醫院

肺炎長期占國內10大死因前3名，去年超過1萬3千人死於肺炎。位於新北市的亞東醫院，109年因肺炎急診、住院的人數雙雙破3千人，居全國人數第二。胸腔內科主任鄭世隆指出，抗生素是治療肺炎的關鍵，醫院在確保供給充足下，最長4小時內一定會給予第一劑治療。

肺炎症狀可大可小，鄭世隆指出，約八成肺炎患者在治療後都能痊癒，棘手是在剩餘一到二成，可能本身患有心臟、肺部等慢性病，或是洗腎、癌症患者，肺炎症狀相對嚴重。重症肺炎會有肺部阻塞，且有多重肺葉感染現象，出現喘、血壓低等症狀，需要先插管讓血糖、血氧穩定，當中有不少人都是老菸槍。

鄭世隆表示，以前做PCR跟痰液培養結果要花4到5天，但肺炎越早治療效果越好，現在設備升級，檢驗結果一天就能出爐，也可透過支氣管鏡檢查、抽痰切片看氣管腫脹成形數評估嚴重度。

亞東是新北治療肺炎最具規模醫院，疫情前多次參與國內醫學組織肺炎治療指引撰寫，也定期與國外交流。鄭世隆認為，治療肺炎關鍵在即時給予抗生素，在病人到院4小時內根據症狀精準下藥，重症插管患者約一周能拔管轉到普通病房，二周穩定改善。 北市聯醫仁愛院區胸腔內科醫師鄒志翔指出，有慢性呼吸道疾病應及早就醫，免得小病拖成大病。

圖／北市聯醫提供 亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，抗生素是治療肺炎的關鍵。

圖／亞東醫院提供 彰化基督教醫院胸腔內科主任陳皇吉說，彰化縣是人口老化縣市，年長者是肺炎高危險群。

記者林宛諭／攝影