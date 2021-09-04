健保肺炎就醫指南1／李伯璋調整肺部呼吸運動合理給付

健保署長李伯璋表示，肺炎病患不論年齡，都會走過診斷層面的臨床診察、影像檢查、實驗室檢驗，還有門診及住院藥物治療；一定比率的重症病人則需要加護病房、呼吸治療，及出院後追蹤。

李伯璋指出，不論在醫院或診所，每一步都有健保支持的服務在其中，根據健保署統計，每個肺炎病人年均醫療費用少則數千元，多則數十萬元，這些錢都來自於全民貢獻的保費，蘊含著社會保險的互助精神，需要審慎運用。

氣管內插管給付，17年來首次調高。

當肺炎病人病況危重時，急重症醫療適時介入，可以讓一個家庭免於心碎，但醫療技術與時俱進，健保署也持續搜集專業意見。以今年為例，李伯璋表示，給付調高的次數特別多且密集，健保署分別在今年三月、六月、七月調高醫療給付，前兩次調整門診及住院診察費、急診診察費，大約投入82億，七月起則調高急重難症的醫療處置項目，大約投入21億。

七月調整的處置項目達到400多項，有10項調幅近八成，肺炎重症病患的醫療需求也在其中。例如氣管內插管的給付，就是17年來首次調高；葉克膜也是八年來首度調整，這次調高將近九千點；心肺復甦數也調高800點，急救去顫術則調高200多點。

李伯璋表示，109年共編列了103億元用於調整給付，將陸續在共同擬訂會議中討論、決議。特別是今年因新冠肺炎疫情而受矚目的高流量鼻導管（HFNC）和俯臥治療，既然對新冠肺炎病人有很好療效，對其他肺炎病人的益處也是很大的，因此這兩項都在排程中。

李伯璋指出，九月九日即將召開的共同擬訂會議，就會討論將HFNC納入正式給付項目的適應症。至於俯臥治療，健保署也正與相關醫學會討論、搜集資料和意見，也將陸續列入共擬會的討論議程中。

李伯璋去年也因病住院開刀，術後住進加護病房，因為傷口疼痛而影響呼吸和心肺功能，親身體驗了呼吸照護團隊的專業指導，帶來極大的幫助，經過循序漸進的呼吸運動，恢復心肺功能如昔。

這次經歷讓李伯璋想到，健保給付肺部呼吸運動每次只有85點，一天只能計價一次，但若加護病房的病人可以多做幾次，好處很多，例如增加活動能力、減少急重難症住院天數，反而節省整體醫療費用，應透過較合理醫療給付予以鼓勵。

李伯璋表示，健保每年總額定下來之後，給付的調整就會牽動總額的分配和排擠，因此醫界內部也需要進行意見整合。願意走重症的醫師越來越少，但疫情提高了各界對於重症醫療的肯定和重視，為許多醫界長久認為不合理的給付，或是希望健保採納的治療或新儀器，帶來了好的契機。

年邁體弱的肺炎病人，有一定比率不易脫離呼吸器。李伯璋表示，這是一個倫理的難題，涉及病人的人權，特別是有些人神智清楚但呼吸困難，另外有些人則是神智不清，就算繼續治療，預後也不好，但要家屬做出拔管的決定，難免會不捨，陷入天人交戰。

李伯璋表示，為了預防呼吸器的依賴，健保明年預算預計爭取調高加護病房的呼吸照護給付，希望及早提供優質照護，提高呼吸器的脫離率，期盼能幫助更多病人及家屬，擁有生命的品質和人性的尊嚴。

這部分也需要靠更前端的醫學教育，支持醫護人員以良好的溝通方式與病人家屬討論預立醫囑，社會上也持續推廣善終的概念，更多民眾在健康的時候就提前思考、與家人或伴侶好好討論。 109～110年1-6月肺炎健保給付費用統計顯示，平均每一位肺炎患者的醫療花費約兩萬多元。

製表/元氣周報 健保署長李伯璋去年病住院開刀，術後住進加護病房，因為傷口疼痛而影響呼吸和心肺功能，親身體驗了呼吸照護團隊的專業指導，帶來極大的幫助。

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