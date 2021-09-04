每次疫情都首當其衝 立委建議桃園人優先打疫苗

長榮航空機師凸顯國境防疫問題，而桃園因為有國際機場，每當疫情發生，經常首當其衝。桃園在地立委萬美玲認為桃園人應優先接種疫苗，「桃園守住，台灣就安全了一大半」。

萬美玲表示，長榮航空機師突破性感染，傳給就讀北科附工的兒子，學校師生含隔離生及家人共2800人PCR採檢，雖然結果全數陰性，但疫情變化詭譎，這個結果有樂觀、放心的本錢嗎？

萬美玲指出，政府部門懷疑此次事件的病毒基因定序是Delta變異病毒，而就讀北科附工的個案Ct值11屬高傳染性，學校又位於桃園市中心鬧區，鑑於學生活動力強，搭過的公車、消費過的商家都要一一疫調，不可輕忽。

然而，桃園市作為國門之都，從去年疫情開始，不管是部桃院內感染、華航諾富特或此次長榮機師染疫事件，每一次都造成桃園市民高度恐慌，生活大受影響，「既然桃園在防疫的第一線，強烈要求中央，立即讓全桃園可施打疫苗的市民，優先給予完整疫苗接種！桃園守住，台灣就安全了一大半」。