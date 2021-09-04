南方澳跨港大橋重建進度曝！ 交長：明年10月前通車

交通部王國材部長今前往宜蘭蘇澳視察「南方澳跨港大橋重建工程」。他表示，南方澳跨港大橋預計明年10月前通車，期許施工單位克服困難、全力以赴，以回復地方交通及回應地方需求。

王國材今天與立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙、交通部航政司長何淑萍、公路總局副局長林聰利、航港局長葉協隆、港務公司副總經理王錦榮副總經理等人前往視察。

公路總局說，南方澳跨港大橋連結西側碼頭區漁港觀光市集與東側豆腐岬風景區，原橋梁主體全長590公尺，主橋於倒塌後結構已移除，重建工程由航港局及港務公司基隆港務分公司委託公路總局代辦，二端引橋併本工程拆除後一併重建。

公路總局表示，南方澳跨港大橋新橋總長796.53公尺，設計採用鯖魚意象的特殊橋梁造型，其中橋梁595公尺、引道201.53公尺。

公總說，主橋段採三跨連續變斷面加肋預力箱型梁橋，夜間搭配景觀藝術光雕系統，並設置人行觀景平台，配合周邊道路形成一環狀道路系統，往北至蘇澳或續往北銜接國道5號，將可提升南方澳地區民眾的生活便利性及地區觀光發展，更可成為當地指標性地標。

公總說，該工程於去年7月16日開工，在施工團隊積極推動之下，截至8月底止工程進度達57.19％。

林姿妙說，南方澳跨港大橋以觀光、安全為原則，希望施工單位能掌握時程，依計畫完工。

陳歐珀則表示，南方澳跨港大橋是全國矚目的橋樑，完工通車後不僅可以繁榮地方，更有助漁業及觀光的發展。

王國材指出，在三年內完成規畫、設計、拆除及興建，對施工團隊極具挑戰，感謝施工單位這段時間的辛勞付出，與相關機關及地方團體的全力配合，目前施工進度超前，相信工程能如期如質順利完工。