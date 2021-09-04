徐巧芯指「空姐落地後就想去購物」 工會怒發聲明駁斥

長榮三機師突破性染疫，引發外站防疫疑慮。台北市議員徐巧芯在政論節目說，長程航班後，機師、空服員落地後就想去購物、旅遊、放鬆，寬鬆防疫措施沒辦法對抗人性，反而變成每次破口，此話一出引發機組員不滿，質疑徐在抹黑造謠，徐的臉書被大批機組員出征，要求道歉。桃園市空服員職業工會也發聲明指出，外站住宿期間均被嚴格管制行動，請各界停止流傳不實謠言。

桃空職工說，針對部分人士誤解空服員的檢疫規定，不清楚空服員實際服勤狀況，指空服員會在外站購物或其他外出行為，導致疫情擴散，完全是不實謠言，製造社會恐慌，更不利防疫，桃園市空服員職業工會特別澄清如下：

空服員服勤的航班主要分成兩種，第一種是短程航班，疫情期間不入境當地，空服員從頭到尾都待在飛機上，空服員在飛機上也都有全套的防護配備（口罩、手套、護目鏡、隔離衣），比照醫護人員，短程航班因為沒有入境當地，返臺後是採自主健康管理，和定期PCR篩檢。

第二種是長程航班，因為工作時間太長，會入境當地休息，但空服員和一般旅客完全不同，一般旅客入境當地後，和當地人接觸的機會較多，返台後要檢疫14天，空服員依據國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則，不僅在機上有全套防護配備，入境當地後，會直接送到外站飯店，在入住至退房前，住宿期間全程都不可以離開房間，禁止接觸他人包括當地訪客，飯店並須具備符合指揮中心認可的監控手段。也因為在這種前提下，指揮中心和民航局才會依據入境地區狀況和機組員疫苗接種狀況的不同，機動調整對機組人員的管理措施。

更須強調的是，空服員外站住宿期間，發給一次性房卡，只進不出，一離開房間就會被發現、嚴懲，違反民用航空法第111條第2項第7款予以警告或罰鍰6到30萬，且返台後須檢疫14天。

外界謠傳，疫情期間空服員落地後會去購物或有其他外出行為，都是不實謠言。

機組人員的邊境管制，為重要的防疫政策，如何更為完備或合理加強均可討論，然討論應基於事實，而非曲解臆測，汙名化全體空服員，請各界停止製造和流傳不實謠言。