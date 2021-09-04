未來一周2波水氣襲台 明天這些地區防大雨

未來一周留意兩波水氣。中央氣象局說，明後天因為南方水氣通過，花東跟恆春半島降雨機會提高，西半部和山區午後慎防大雨。下周二到周四回到夏季天祭型態，下周五南方水氣又會影響台灣。

氣象局說，明後天受到南方水氣通過影響，迎風面花東和恆春半島降雨機率提高，其他地區維持午後雷陣雨，其中又以西半部跟各地山區午後降雨機會大，慎防局部大雨。

氣象局說，主要水氣影響是明天，降雨會很明顯，後天則略為減少。

氣象局說，下周二開始太平洋高壓勢力增強，回復夏季天氣型態，各地高溫炎熱、留意午後雷陣雨，不過午後降雨集中在中南部和山區，一路持續到下周四。

氣象局說，下周五又有另一波南方水氣影響，回到跟明後天類似的天氣，迎風面花東跟恆春半島容易下雨，其他地區則是午後雷陣雨。

氣溫方面，未來一周各地高溫32到34度，近山區平地、花東縱谷和大台北盆地可以來到35度以上。

氣象局說，原先在日本東方海面的熱帶性低氣壓，因為一直北上，跑到比較高緯度，結構漸趨鬆散，已在今天降為一般低壓。

不過氣象局說，菲律賓東方海面有一熱帶系統發展，但強度很路徑還要觀察，有國家認為會增強為颱風，也有國家認為只是低壓。該熱帶系統發展將影響下周末天氣。