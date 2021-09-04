誇張！垃圾入侵玉山山屋 連救難擔架都被當成垃圾桶

玉山國家公園8月10日重新開放登山活動，吸引山友申請並抽籤，各山屋都額滿，未料亂象也隨之出現，玉管處派人巡視山屋，普遍發現垃圾未帶下山，甚至救難用的擔架都堆滿垃圾，讓志工直搖頭，清理出幾大包垃圾袋下山，感嘆「在我揹起沉重的垃圾尼龍袋時，徹底磨耗我對人性的信任」。

國內新冠肺炎疫情三級警戒後，國內登山活動配合防疫喊停，讓山林獲得休養生息，獼猴、山羊等野生動物也頻頻現蹤。直到8月10日疫情趨緩降級，玉山國家公園管理處分階段適度開放部分生態保護區內單日往返登山。但考量維持社交距離與山屋仍屬密切接觸空間，除基於維生、秩序維持、必要服務、醫療及公務所需外，山屋維持關閉。

玉管處表示，開放的生態保護區登山路線單日往返行程及營地調整措施，包含玉山主、西峰每天60人，採現行抽籤方式，及玉山前峰、乙女瀑布、瓦拉米步道每天各60人。山友不能住排雲山莊，但可抽籤從塔塔加出發，單攻玉山。

玉管處副處長盧淑妃說，最近派人到各山屋巡視，發現有些偏遠山屋被亂丟垃圾情況相當嚴重，這些山屋提供山友住宿和緊急避難用途，但泡麵袋、塑膠、保麗龍等垃圾亂丟，尤其是斜頂山屋放置救難擔架的儲藏空間，幾乎堆滿垃圾，讓志工看的心寒。

排雲山莊雖未提供住宿，但山友使用廁所，卻將自己的垃圾丟入放衛生紙的垃圾桶，缺乏公德心的行徑，讓志工質疑「究竟把自己的垃圾帶下山有多難？」，好不容易把前一陣子山林開放時塞在原野的垃圾清下山，沒想到重新開放後，垃圾又入侵高山。

盧淑妃說，雖然在國家公園任意丟棄垃圾、果皮、紙屑，可依「國家公園法」開罰1000元以下罰鍰，但沒想到疫情鬆綁開放不到一個月，垃圾就無所不在，讓人擔心全面恢復登山時，山林又要遭受多少垃圾與廚餘的汙染、破壞。