影／台北市失智照護發表會 黃珊珊諾擴大失智服務據點

攝影中心 / 記者葉信菉／台北即時報導
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，請來失智症照護者（中）經驗談。記者葉信菉／攝影
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，請來失智症照護者（中）經驗談。記者葉信菉／攝影

北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊也到場支持，她表示臺北市的失智照護理念是鼓勵「智立生活」，透過失智照護資源幫助失智者發揮仍有的生活能力，同時減輕照顧者的壓力，以一區一共照中心為基礎，布建失智共同照護中心，讓失智者在不同疾病階段，依其照護需求提供個別化服務。同時，黃珊珊強調，臺北市的失智照護資源特色，是由跨局處合作打造綿密的照護網絡，以「社區」為核心發展特色服務，因此黃珊珊在現場帶領臺北市社會局、教育局、勞動局、交通局、產發局、警察局、民政局、消防局、文化局、觀傳局，以及共照中心、失智社區服務據點代表透過視訊方式同步參與行動呼籲儀式，傳遞疫情期間臺北市失智照護資源不打烊，別具意義。

現場攤位以「智立生活 臺北憶起幸福」為主題，45處失智社區服務據點透過海報展，向失智者及家屬秀出創意活動、課程，12區失智共同照護中心在現場攤位服務體驗，溫馨熱絡的氣氛讓民眾感受到失智照護資源就在身邊，即使罹患失智症也有機會自立生活，與人互動。

臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊（前排左二）與貴賓們合影。記者葉信菉／攝影
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊（前排左二）與貴賓們合影。記者葉信菉／攝影
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊也到場支持，她表示臺北市的失智照護理念是鼓勵「智立生活」，透過失智照護資源幫助失智者發揮仍有的生活能力，同時減輕照顧者的壓力，以一區一共照中心為基礎，布建失智共同照護中心。記者葉信菉／攝影
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊也到場支持，她表示臺北市的失智照護理念是鼓勵「智立生活」，透過失智照護資源幫助失智者發揮仍有的生活能力，同時減輕照顧者的壓力，以一區一共照中心為基礎，布建失智共同照護中心。記者葉信菉／攝影
現場攤位以「智立生活 臺北憶起幸福」為主題，45處失智社區服務據點透過海報展，向失智者及家屬秀出創意活動、課程，12區失智共同照護中心在現場攤位服務體驗，溫馨熱絡的氣氛讓民眾感受到失智照護資源就在身邊，即使罹患失智症也有機會自立生活，與人互動。記者葉信菉／攝影
現場攤位以「智立生活 臺北憶起幸福」為主題，45處失智社區服務據點透過海報展，向失智者及家屬秀出創意活動、課程，12區失智共同照護中心在現場攤位服務體驗，溫馨熱絡的氣氛讓民眾感受到失智照護資源就在身邊，即使罹患失智症也有機會自立生活，與人互動。記者葉信菉／攝影
現場請失智團體上台表演歌舞。記者葉信菉／攝影
現場請失智團體上台表演歌舞。記者葉信菉／攝影
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊參觀成果攤位。記者葉信菉／攝影
臺北市政府衛生局上午在臺北車站新光大樓前廣場舉辦「110年臺北市失智症照護成果發表會暨嘉年華」活動，台北市副市長黃珊珊參觀成果攤位。記者葉信菉／攝影

失智症 北市 黃珊珊

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