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宜蘭映像節今登場 民眾搶拍朦朧「雨景」
繼電影《刺客聶隱影》場景重現搶先曝光，「2021宜蘭映像節」今天在宜蘭中興文化創意園正式登場，展期至下個月10日。今年主題為「記憶、技藝」，亮點展區之一的有料倉庫以白絲帶呈現宜蘭雨意象，加上燈光效果，成了遊客拍照打卡夯點。
宜蘭映像節今年有3大亮點，其中有料倉庫展區規劃3個聲影裝置主題，《行雨宜蘭》以白絲帶呈現3種不同密度的雨，加上煙霧瀰漫和燈光投射，營造宜蘭雨的意境。宜蘭縣政府文化局表示，外界對於宜蘭的聯想就是很多雨，展區上方還有雨傘相呼應，而光影之下的環境氣氛有種隱約朦朧美，吸引不少民眾拿起手機狂拍照。
有料倉庫展區的時光隧道《弦外之音》，以雪山隧道為發想，透過LED照片呈現宜蘭今昔意象，還有稻浪、海浪等在地聲音，帶領民眾領略宜蘭的過去和現在，接著8米寬的360度LED圓景劇院盡現宜蘭山海美景。文化局長呂信芳分享，走出「雪隧」，眼前一片豁然開朗，2分鐘短片讓人感受宜蘭風貌。
展覽亮點還有中興文創園區首次舉辦的戶外汽車電影院，精選《翻滾吧！阿信》、《賽德克˙巴萊》等7部電影，並於每周末晚間在停車場放映。興創館以有趣族譜呈現1932年迄今的攝影發展史，並重現電影《刺客聶隱娘》場景。策展協力中影今天特別致贈侯孝賢親筆簽名的《刺客聶影娘》劇照予縣長林姿妙。
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