宜蘭映像節今登場 民眾搶拍朦朧「雨景」

繼電影《刺客聶隱影》場景重現搶先曝光，「2021宜蘭映像節」今天在宜蘭中興文化創意園正式登場，展期至下個月10日。今年主題為「記憶、技藝」，亮點展區之一的有料倉庫以白絲帶呈現宜蘭雨意象，加上燈光效果，成了遊客拍照打卡夯點。

宜蘭映像節今年有3大亮點，其中有料倉庫展區規劃3個聲影裝置主題，《行雨宜蘭》以白絲帶呈現3種不同密度的雨，加上煙霧瀰漫和燈光投射，營造宜蘭雨的意境。宜蘭縣政府文化局表示，外界對於宜蘭的聯想就是很多雨，展區上方還有雨傘相呼應，而光影之下的環境氣氛有種隱約朦朧美，吸引不少民眾拿起手機狂拍照。

有料倉庫展區的時光隧道《弦外之音》，以雪山隧道為發想，透過LED照片呈現宜蘭今昔意象，還有稻浪、海浪等在地聲音，帶領民眾領略宜蘭的過去和現在，接著8米寬的360度LED圓景劇院盡現宜蘭山海美景。文化局長呂信芳分享，走出「雪隧」，眼前一片豁然開朗，2分鐘短片讓人感受宜蘭風貌。