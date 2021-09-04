聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭映像節今登場 民眾搶拍朦朧「雨景」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
2021宜蘭映像節今天登場，白絲帶呈現宜蘭雨意象，加上燈光效果，成了遊客拍照打卡夯點。圖／民眾提供
2021宜蘭映像節今天登場，白絲帶呈現宜蘭雨意象，加上燈光效果，成了遊客拍照打卡夯點。圖／民眾提供

電影《刺客聶隱影》場景重現搶先曝光，「2021宜蘭映像節」今天在宜蘭中興文化創意園正式登場，展期至下個月10日。今年主題為「記憶、技藝」，亮點展區之一的有料倉庫以白絲帶呈現宜蘭雨意象，加上燈光效果，成了遊客拍照打卡夯點。

宜蘭映像節今年有3大亮點，其中有料倉庫展區規劃3個聲影裝置主題，《行雨宜蘭》以白絲帶呈現3種不同密度的雨，加上煙霧瀰漫和燈光投射，營造宜蘭雨的意境。宜蘭縣政府文化局表示，外界對於宜蘭的聯想就是很多雨，展區上方還有雨傘相呼應，而光影之下的環境氣氛有種隱約朦朧美，吸引不少民眾拿起手機狂拍照。

有料倉庫展區的時光隧道《弦外之音》，以雪山隧道為發想，透過LED照片呈現宜蘭今昔意象，還有稻浪、海浪等在地聲音，帶領民眾領略宜蘭的過去和現在，接著8米寬的360度LED圓景劇院盡現宜蘭山海美景。文化局長呂信芳分享，走出「雪隧」，眼前一片豁然開朗，2分鐘短片讓人感受宜蘭風貌。

展覽亮點還有中興文創園區首次舉辦的戶外汽車電影院，精選《翻滾吧！阿信》、《賽德克˙巴萊》等7部電影，並於每周末晚間在停車場放映。興創館以有趣族譜呈現1932年迄今的攝影發展史，並重現電影《刺客聶隱娘》場景。策展協力中影今天特別致贈侯孝賢親筆簽名的《刺客聶影娘》劇照予縣長林姿妙。

8米寬的360度LED圓景劇院盡現宜蘭山海美景。記者林佳彣／攝影
8米寬的360度LED圓景劇院盡現宜蘭山海美景。記者林佳彣／攝影
有料倉庫的《行雨宜蘭》營造宜蘭雨的意境，展區上方還有雨傘相呼應。記者林佳彣／攝影
有料倉庫的《行雨宜蘭》營造宜蘭雨的意境，展區上方還有雨傘相呼應。記者林佳彣／攝影
有料倉庫的時光隧道《弦外之音》以雪山隧道為發想，透過LED照片呈現宜蘭今昔意象。圖／宜蘭縣政府提供
有料倉庫的時光隧道《弦外之音》以雪山隧道為發想，透過LED照片呈現宜蘭今昔意象。圖／宜蘭縣政府提供
策展協力中影今天特別致贈侯孝賢親筆簽名的《刺客聶影娘》劇照予縣長林姿妙。記者林佳彣／攝影
策展協力中影今天特別致贈侯孝賢親筆簽名的《刺客聶影娘》劇照予縣長林姿妙。記者林佳彣／攝影

宜蘭 電影 文化局

延伸閱讀

出遊熱度不減 國五往宜蘭車多壅塞

中午12時37分宜蘭外海規模4.5地震 最大震度宜花2級

影／女騎士自撞護欄摔落北宜山谷 恍惚走4公里...在新店社區外被發現

偷裝GPS跟蹤尋仇砍人 3嫌各5萬交保

相關新聞

把握最美花期！ 「台東太麻里金針花季」必朝聖，滿山谷花海+雲霧飄渺的療癒景點

udn走跳旅遊／尼力 花蓮赤科山金針花海、台東太麻里金針花海，都是台灣必朝聖的金針花美景。金針花季於7~9月份，真的要把握時間上山賞花。 台東太麻里金針山花海，越高越美唷~~~路況已經

宜蘭必吃美食！ 可愛店名「鴨肉送布丁麵」經典在地風味 可免費停車用餐

udn走跳美食／尼力 非常逗趣的店名，路過跟家人被 鴨肉送布丁麵給吸引目光！想說這麼好，吃鴨肉還送布丁麵～結果！！鴨肉送是店家名稱，哈哈～太逗趣可愛了啦！看到很多車流量進入用餐，很多附近在地人中

別只會吃蔥油餅！宜蘭羅東8間鹹食甜點特搜　專業吃貨靠這篇

解封在即，相信好山好水好風景的宜蘭會是不少人的旅遊首選地點，走訪羅東森林公園、羅東林場等知名觀光聖地之餘，有哪些美食是你一定不能錯過的呢？小編特搜了八家宜蘭羅東的必吃美食，包括了傳統的在地美食、人氣甜點店到新竄起的香料熟成咖哩店，就是要讓你成為最專業的吃貨！

猶如蘇杭小鎮！宜蘭景點「24公頃園區」逛到飽，紅磚建築優雅必拍

成立近20年的國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區（以下簡稱宜蘭傳藝中心）為推廣全國傳統藝術，採用多元獨特的傳統文化元素並加以創新運用，規劃了佔地24公頃的園區，結合了「動態」和「靜態」兩大類的區域，包含園區內市街聚落區以及水岸的露天舞台、田園景觀區與不定時的技藝展演活動，完整的遊玩體驗讓這20年來都是宜蘭不可錯過的遊玩景點之一！

宜蘭新景點！冬山「台版羊角村」秒出國，還有抹茶波波草引爆期待

udn走跳旅遊／BEN & JEAN 一顆顆像極了抹茶小丸子的波波草，可愛又療癒～冬山也有波波草囉！這個波波草就是日本茨城縣的國營常陸海濱公園中的重點花卉地景之一。而且秋冬會變色哦，非常夢幻！

宜蘭礁溪「溫泉必配美食精選」！爽嗑「全台第一甕窯雞」再賞無敵夜景

位於宜蘭北部的礁溪，以溫泉遠近馳名，當地最多的便是溫泉飯店，但除此之外，其實礁溪也隱藏著許多美食，有豐盛的海鮮、雞、鴨等大魚大肉，也有當作點心的古早味小吃，如果不想錯過可能會讓你此生難忘的礁溪好味道，就接著往下看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。