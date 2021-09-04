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雨彈升級！ 13縣市豪大雨特報 台北、嘉義豪雨猛轟

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
豪雨特報。圖／氣象局提供
豪雨特報。圖／氣象局提供

雨彈升級，中央氣象局持續針對13縣市發布豪雨、大雨特報。受到午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今台北市地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，新北、台中、南投、嘉義、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象局並針對嘉義縣竹崎鄉、嘉義縣梅山鄉發出災防告警訊息，兩地區大雷雨持續至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域還有雲林縣古坑鄉，嘉義市東區，嘉義縣大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、番路鄉，持續至下午4時15分。另外，高雄市、屏東縣大雷雨持續至下午4時，大雷雨即時訊息示警區域有高雄市林園區、大寮區，屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

氣象局下午3時40分，針對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分。示警區域包括台南市南化區，高雄市旗山區、美濃區、六龜區、杉林區、內門區，屏東縣里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉。

嘉義 屏東縣 大雷雨

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