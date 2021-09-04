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除蔓賺綠金 移除外來種小花蔓澤蘭取代稻草製炭磚

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
今天是外來種小花蔓澤蘭全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動。圖／嘉義林管理處提供
今天是外來種小花蔓澤蘭全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動。圖／嘉義林管理處提供

外來植物入侵種-小花蔓澤蘭嚴重影響林木生長，是林務局長期移除監測重點工作，今天是全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動，即日起到12月20日前，持續以每公斤5元收購，並發表「小花蔓澤蘭炭磚」，移除小花蔓澤蘭取代稻草製成生物炭。

嘉義林管處長張岱、台南市府農業局主秘吳威達、左鎮區公所區長謝松益及嘉南地區樹木保護平台機關夥伴共105人參與，除蔓保護原生樹木，大家揮汗移除惱人的「綠癌」，剷除數量212公斤。

每年8月15日至9月15日是小花蔓澤蘭防治月，9月第1個周末國防治日，宣示防治月開跑，左鎮是紫斑蝶、青斑蝶、虎斑蝶及鳳蝶重要棲地，除蔓行動擺脫小花蔓澤蘭糾纏林木，增加蝶類生存空間。

嘉義林管處2017起連續4年，與工業技術研究院、臺灣生態材料產業發展協會，研究將炭化後小花蔓澤蘭製成香皂、防蚊液、薰香、複方栽培土等多元再利用產品；今年再推出「小花蔓澤蘭炭磚」，利用小花蔓澤蘭取代稻草製成生物炭，經選土、攪泥、日曬、脫模等製成，展現傳統土角厝土磚工藝，並與參與捐款認養造林的企業、百冠生化科技公司所生產具台灣味的檜木精油結合，炭磚遇上精油是實用性擴香石。

張岱說，小花蔓澤蘭種子傳播速度極快，對付「綠癌」要連根拔除才有效，即日起至12月20日前，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭及香澤蘭，收購地點及時間：玉井工作站、收購時間每周一、三、五，上午9點至12點、下午1點至4點；嘉縣觸口工作站、收購時間每周一、三、五，上午9點至12點、下午1點至4點。

今天是外來種小花蔓澤蘭全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動。圖／嘉義林管理處提供
今天是外來種小花蔓澤蘭全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動。圖／嘉義林管理處提供
今天是外來種小花蔓澤蘭全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動。圖／嘉義林管理處提供
今天是外來種小花蔓澤蘭全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左鎮區公館社區發展協會，舉辦「月世界蔓蔓除」活動。圖／嘉義林管理處提供
嘉義林區管理處今年推出「小花蔓澤蘭炭磚」，利用小花蔓澤蘭取代稻草製成生物炭，經選土、攪泥、日曬、脫模等製成，展現傳統土角厝土磚工藝。圖／嘉義林管理處提供
嘉義林區管理處今年推出「小花蔓澤蘭炭磚」，利用小花蔓澤蘭取代稻草製成生物炭，經選土、攪泥、日曬、脫模等製成，展現傳統土角厝土磚工藝。圖／嘉義林管理處提供

小花蔓澤蘭 嘉義

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