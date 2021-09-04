快訊

有確診者足跡 信義區茶飲店、南港CITYLINK商場清消

QA／Delta變異株兵臨城下 「突破性感染」7大問題一次解惑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粉黛亂子草不夠看 「綠癌」小花蔓澤蘭才是入侵種老大

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
小花蔓澤蘭引進台灣後，快速繁衍滿山遍野都可見到，威脅本土植物生存，是植物界知名「綠癌」。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭引進台灣後，快速繁衍滿山遍野都可見到，威脅本土植物生存，是植物界知名「綠癌」。圖／南投林管處提供

9月4日是小花蔓澤蘭全國防治日，南投林管處今天在九九峰生態藝術園區舉辦「防治外來入侵種！」活動，並舉辦清除小花蔓澤蘭比賽，由草屯鎮平林社區以清除小花蔓澤蘭47.4公斤拔得頭籌。

集集鎮農民種植粉黛亂子草，被農委會列為有害植物，再度引起民眾對入侵種植物的重視。但植物界最知名的外來入侵種當以小花蔓澤蘭為首，因清除不易且對森林造成嚴重威脅，成為植物界「綠癌」，政府只能出資收購鼓勵民眾清除，並將9月4日列為小花蔓澤蘭全國防治日。

南投林管處說，經過這幾年努力，小花蔓澤蘭數量已逐年降低，藉由防治宣導活動，希望藉由介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭、假澤蘭等對環境危害情形，讓更多民眾實際參與防除工作，關心周遭環境遭受外來種植物危害之情形，全民都能隨時隨地做防除工作。

民眾如有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。南投林管處設置「全年常設小花蔓澤蘭收購點」，收購點分別設於南投縣土城分站、埔里工作站、水里工作站、丹大工作站 、彰化縣田中分站)、雲林縣林內分站，每周一上午9點到11點半收購，收購金額為每公斤新台幣5元；設籍南投縣者，檢具身分證證明，可領取南投縣政府加碼每公斤2元。

小花蔓澤蘭引進台灣後，快速繁衍滿山遍野都可見到，威脅本土植物生存，是植物界知名「綠癌」。圖／南投林管處提供
小花蔓澤蘭引進台灣後，快速繁衍滿山遍野都可見到，威脅本土植物生存，是植物界知名「綠癌」。圖／南投林管處提供
南投林管處今天舉辦清除比賽，希望逐步降低小花蔓澤蘭對生態的危害。圖／南投林管處提供
南投林管處今天舉辦清除比賽，希望逐步降低小花蔓澤蘭對生態的危害。圖／南投林管處提供

小花蔓澤蘭 塑膠袋

延伸閱讀

集集鎮長陳紀衡宣布參選縣長 希望為南投帶來改變創新

搶5倍券商機 南投縣加碼！登錄發票周周抽10萬現金

傳承鄒族文化建築hʉfʉ（赫夫）兩林管處力助久美國小

集集鎮長陳紀衡投下震撼彈 本周六宣布參選角逐南投縣長

相關新聞

除蔓賺綠金 移除外來種小花蔓澤蘭取代稻草製炭磚

外來植物入侵種-小花蔓澤蘭嚴重影響林木生長，是林務局長期移除監測重點工作，今天是全國防治日，嘉義林區管理處上午在台南市左...

粉黛亂子草不夠看 「綠癌」小花蔓澤蘭才是入侵種老大

9月4日是小花蔓澤蘭全國防治日，南投林管處今天在九九峰生態藝術園區舉辦「防治外來入侵種！」活動，並舉辦清除小花蔓澤蘭比賽...

設計學者體檢台北二殯 停車場語音終於不說「歡迎再度光臨」

殯儀館是人生最後一站，該呈現什麼模樣？一場用「設計」角度出發的體檢，找出台北市立第二殯儀館動線混亂等問題，也終止館內停車場「歡迎光臨、歡迎再度光臨」的語音廣播，明年將迎來莊嚴、有序的新面貌。

台中大氣條件擴散不佳 環保局：海風增強汙染物會堆積

台中市區今天空品狀況不佳，不過截至中午12點，全市16座空品監測站只有梧棲顯示「黃燈」，PM2.5指數24微克。台中市環...

台南後壁《俗女村》開幕 結合《無米樂》老街遊客湧入

台南後壁區因《俗女養成記》收視創新高，「俗女村」今天開幕，就位台南市後壁區墨林里191號，也就是小嘉玲的成長處「金德興中...

參山處聯合梨山社區淨山淨街 迎接疫後旺季人潮

為迎接即將到來的梨山旅遊旺季，交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合在地社區今日舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。