粉黛亂子草不夠看 「綠癌」小花蔓澤蘭才是入侵種老大

9月4日是小花蔓澤蘭全國防治日，南投林管處今天在九九峰生態藝術園區舉辦「防治外來入侵種！」活動，並舉辦清除小花蔓澤蘭比賽，由草屯鎮平林社區以清除小花蔓澤蘭47.4公斤拔得頭籌。

集集鎮農民種植粉黛亂子草，被農委會列為有害植物，再度引起民眾對入侵種植物的重視。但植物界最知名的外來入侵種當以小花蔓澤蘭為首，因清除不易且對森林造成嚴重威脅，成為植物界「綠癌」，政府只能出資收購鼓勵民眾清除，並將9月4日列為小花蔓澤蘭全國防治日。

南投林管處說，經過這幾年努力，小花蔓澤蘭數量已逐年降低，藉由防治宣導活動，希望藉由介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭、假澤蘭等對環境危害情形，讓更多民眾實際參與防除工作，關心周遭環境遭受外來種植物危害之情形，全民都能隨時隨地做防除工作。