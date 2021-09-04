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參山處聯合梨山社區淨山淨街 迎接疫後旺季人潮

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合在地社區今日舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合在地社區今日舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動。圖／參山處提供

為迎接即將到來的梨山旅遊旺季，交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合在地社區今日舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動，由梨山管理站主任蔡崇雄協同台中市和平區民代表林永富、梨山里里長賴盛功、和平區公所清潔隊、梨山社區發展協會、攤販自治委員會、基督長老教會、梨山賓館等團體與志工約70人，合力將1200公尺長的梨山主要街道巷弄打掃乾淨，共清理出約3噸重的垃圾、農棄物、土石與雜草等，努力維護優質的高山旅遊環境。

參山處表示，每年在梨山皆會號召在地居民進行1至2場淨山淨街活動，以實際行動表達對梨山家園的熱愛，今年因應疫情加強整備旅遊環境，更加碼為4場次，讓梨山、新佳陽、松茂與環山各部落能揮別疫情陰霾、煥然一新，準備迎來每年最受歡迎的蜜蘋果與楓葉旅遊季，期待遊客能盡情享受乾淨美麗的大梨山美景。

參山處指出，歡迎所有民眾及遊客來梨山遊玩，在防疫期間遠離擁擠人群來個高山輕旅行，享受高山清新的空氣及宜人舒適的氣候，也呼籲上山的遊客不要亂丟垃圾，愛惜自然生態，共同維護美麗大梨山的旅遊環境。

今日淨山淨街活動，共清出約3噸重的垃圾、農棄物、土石與雜草等。圖／參山處提供
今日淨山淨街活動，共清出約3噸重的垃圾、農棄物、土石與雜草等。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合在地社區今日舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處聯合在地社區今日舉辦「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動。圖／參山處提供

梨山 疫情 國家風景區

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