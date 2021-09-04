橘世代攝影「作畫」得獎：用照片記錄第3人生精采故事
救國團嘉義團委會服務的張展榮，日前看見國畫老師林瑞煌上課示範神色專注，立即按下快門，並以該照片參加嘉義市橘世代「照」亮第三人生攝影比賽、獲得第1名，他謙虛表示「只是順手記錄」，重點是林老師的橘世代生涯「真的很精彩！」
嘉義市政府委託弘道老人福利基金會辦理「橘世代生涯發展中心」，今天舉辦線上論壇，並頒獎給「照」亮的三人生攝影比賽得獎者，張展榕拍攝的作品「作畫」獲得首獎，第二名王淑賢、第三名朱思蕙。
張展榕說，因為在救國團服務，有機會認識許多專業老師，日前看林瑞煌老師教授國畫課，神情專注、下筆從容，立即將他創作的片刻記錄下來，想作為資料照，剛好看到這次的攝影比賽，覺得該作品中林老師的神情，以及他第三人生的豐富歷程，都值得大家學習，決定投稿參賽，進而幸運獲獎。
張展榕指出，經過深入了解才發現，80歲的林老師詩書畫俱長，民國56年進入中油公司服務，民國96年在任經理職屆齡退休，在職期間曾擔任登山社、射箭隊、國畫社社長，真的是文武雙全。
林瑞煌退休後以書法、國畫、傳統詩陶冶生活，曾舉辦個展、參加比賽也經常得獎，同時為培育後進，在城隍廟教導書法班，也到救國團教國畫班、西區社大教書法班，使書畫與日常生活結合，拓展學員的文化涵養，第三人生過得很精彩，值得大家學習。
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