限量50組！萬豪6家飯店合推「微醺酒食包」團圓夜靠它

中秋佳節不只烤肉，也可以賞月飲酒配美食，萬豪國際集團「饗聚萬豪美食月」推出第三波活動，旗下6家品牌飯店聯手推出「酒食微醺賞月趣」組合包，從北到南集結台北六福萬怡酒店、台北中山雅樂軒酒店、台中豐邑MOXY酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、高雄萬豪酒店、澎湖福朋喜來登酒店，並精選8道飯店私房下酒菜、5款特色啤酒及調酒，以及1款澎湖在地點心，原價3,702元，優惠86折，每組3,200元，限量50組。

訂購方式自即日起可前往以上飯店官網填寫預約詢問單，將有專人致電聯繫後續訂購事宜，限定9月15日至9月18日前往台北六福萬怡酒店自取付款。

台北六福萬怡酒店提供的3道下酒菜，分別是老滷汁醃製入味「老滷麻辣鴨掌」、微微蔥香混合中藥香氣的「蔥香水晶鴨翅」、爽辣有嚼勁「秘製香辣酒螺」，搭各種酒類品嘗，都能越吃越唰嘴。

台北中山雅樂軒酒店則提供「雅樂軒微醺組」，其中，「蒜辣魚乾」採用曬成魚乾的四破魚，加入蒜頭、薑、辣椒用小火慢煸，下酒也下飯，「梅肆找茶調酒組」則提供風味酒、果乾、通寧水，依步驟組合，DIY製作風味絕佳調酒。

台中豐邑MOXY酒店推「Rooftop Bar XOXO 人氣特調組」，內含最具人氣的兩款瓶裝調酒，包括具有優雅茉莉花香的「Floral Allure花香調」及櫻桃與優格混合的「Cherry Lips櫻桃小嘴」調酒。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推「威斯汀酒食精選組」，內含Q彈涮嘴的「麻辣魚皮」、辛香不油膩的「五香牛腱」、富有嚼勁的「台式滷雞胗」，再搭配宜蘭自釀「吉姆老爹精選風味啤酒」，細膩口感與酵母香氣，搭配特選台式滷味最對味。

高雄萬豪酒店為「水煮無骨牛小排」，牛小排經滷再燒，主廚特製紅湯以乾辣椒和花椒炸香，以豆芽菜和芹菜平衡油膩，灑上乾辣椒、碎蔥絲、香菜再淋上熱油，香氣竄出，搭配白飯或作下酒菜皆十分過癮。

最後是澎湖福朋喜來登酒店的「澎湖黑糖蜂巢蛋糕」，完美收口。

自取及付款地點：台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號(CITYLINK南港店B棟)

取貨日期：9/15~9/18 每日上午11點至晚間7點

預約詢問單：https://bit.ly/3ztiyye