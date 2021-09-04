快訊

長榮航空1確診機師遭開除！「2事由違反防疫規定」

蘋果iPhone 13發表衝擊！iPhone 12大跳水「便宜快9千」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

限量50組！萬豪6家飯店合推「微醺酒食包」團圓夜靠它

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
高雄萬豪酒店的「水煮無骨牛小排」，搭配白飯或作下酒菜都十分過癮。圖／六福旅遊集團提供 【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
高雄萬豪酒店的「水煮無骨牛小排」，搭配白飯或作下酒菜都十分過癮。圖／六福旅遊集團提供 【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

中秋佳節不只烤肉，也可以賞月飲酒配美食，萬豪國際集團「饗聚萬豪美食月」推出第三波活動，旗下6家品牌飯店聯手推出「酒食微醺賞月趣」組合包，從北到南集結台北六福萬怡酒店、台北中山雅樂軒酒店、台中豐邑MOXY酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、高雄萬豪酒店、澎湖福朋喜來登酒店，並精選8道飯店私房下酒菜、5款特色啤酒及調酒，以及1款澎湖在地點心，原價3,702元，優惠86折，每組3,200元，限量50組。

訂購方式自即日起可前往以上飯店官網填寫預約詢問單，將有專人致電聯繫後續訂購事宜，限定9月15日至9月18日前往台北六福萬怡酒店自取付款。

台北六福萬怡酒店提供的3道下酒菜，分別是老滷汁醃製入味「老滷麻辣鴨掌」、微微蔥香混合中藥香氣的「蔥香水晶鴨翅」、爽辣有嚼勁「秘製香辣酒螺」，搭各種酒類品嘗，都能越吃越唰嘴。

台北中山雅樂軒酒店則提供「雅樂軒微醺組」，其中，「蒜辣魚乾」採用曬成魚乾的四破魚，加入蒜頭、薑、辣椒用小火慢煸，下酒也下飯，「梅肆找茶調酒組」則提供風味酒、果乾、通寧水，依步驟組合，DIY製作風味絕佳調酒。

台中豐邑MOXY酒店推「Rooftop Bar XOXO 人氣特調組」，內含最具人氣的兩款瓶裝調酒，包括具有優雅茉莉花香的「Floral Allure花香調」及櫻桃與優格混合的「Cherry Lips櫻桃小嘴」調酒。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店推「威斯汀酒食精選組」，內含Q彈涮嘴的「麻辣魚皮」、辛香不油膩的「五香牛腱」、富有嚼勁的「台式滷雞胗」，再搭配宜蘭自釀「吉姆老爹精選風味啤酒」，細膩口感與酵母香氣，搭配特選台式滷味最對味。

高雄萬豪酒店為「水煮無骨牛小排」，牛小排經滷再燒，主廚特製紅湯以乾辣椒和花椒炸香，以豆芽菜和芹菜平衡油膩，灑上乾辣椒、碎蔥絲、香菜再淋上熱油，香氣竄出，搭配白飯或作下酒菜皆十分過癮。

最後是澎湖福朋喜來登酒店的「澎湖黑糖蜂巢蛋糕」，完美收口。

自取及付款地點：台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號(CITYLINK南港店B棟)

取貨日期：9/15~9/18 每日上午11點至晚間7點

預約詢問單：https://bit.ly/3ztiyye

【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

萬豪國際集團旗下6家品牌飯店聯手推「酒食微醺賞月趣」組合包，精選8道飯店私房下酒菜、5款特色啤酒及調酒，以及1款澎湖在地點心，每組3,200元，限量50組。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
萬豪國際集團旗下6家品牌飯店聯手推「酒食微醺賞月趣」組合包，精選8道飯店私房下酒菜、5款特色啤酒及調酒，以及1款澎湖在地點心，每組3,200元，限量50組。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
宜蘭力麗威斯汀度假酒店推「威斯汀酒食精選組」，宜蘭自釀「吉姆老爹精選風味啤酒」細膩口感與酵母香氣，搭配特選台式滷味最對味。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
宜蘭力麗威斯汀度假酒店推「威斯汀酒食精選組」，宜蘭自釀「吉姆老爹精選風味啤酒」細膩口感與酵母香氣，搭配特選台式滷味最對味。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
台北中山雅樂軒酒店提供「雅樂軒微醺組」。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
台北中山雅樂軒酒店提供「雅樂軒微醺組」。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
台中豐邑MOXY酒店推「Rooftop Bar XOXO 人氣特調組」。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
台中豐邑MOXY酒店推「Rooftop Bar XOXO 人氣特調組」。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
台北六福萬怡酒店提供美味3道下酒菜，搭各種酒類品嘗，都能越吃越唰嘴。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】
台北六福萬怡酒店提供美味3道下酒菜，搭各種酒類品嘗，都能越吃越唰嘴。圖／六福旅遊集團提供【喝酒不開車，未成年請勿飲酒】

酒店 萬豪 澎湖

延伸閱讀

意亂「琴」迷！《琴酒天堂》酒類暢銷作家自曝愛上琴酒的原因

台北六福萬怡酒店傳轉做防疫旅館 10月起全面暫停訂房

現賺1.4萬！玩六福村、送六福萬怡住一晚

買冰淇淋回家拆開見這一幕讓他爆氣 怒譙「台人沒教養」引戰

相關新聞

破解健康迷思／黑咖啡+運動 才有減重效果

Q：喝咖啡可以減肥嗎？什麼時機喝最好？喝哪一種咖啡減重效果最佳？不喝咖啡改喝茶也可以減脂嗎？

橘世代攝影「作畫」得獎：用照片記錄第3人生精采故事

救國團嘉義團委會服務的張展榮，日前看見國畫老師林瑞煌上課示範神色專注，立即按下快門，並以該照片參加嘉義市橘世代「照」亮第...

限量50組！萬豪6家飯店合推「微醺酒食包」團圓夜靠它

中秋佳節不只烤肉，也可以賞月飲酒配美食，萬豪國際集團「饗聚萬豪美食月」推出第三波活動，旗下6家品牌飯店聯手推出「酒食微醺...

疫情期間「怕染疫」 腦中風回診率降3成、恐增復發風險

新冠肺炎疫情讓國人不敢進出醫院，身體不舒服先「忍」再說。台大醫院腦中風中心加護病房主任、神經部主治醫師鄭建興表示，疫情爆...

今起至下周一水氣多 氣象局：關注低壓強度和路徑發展

中央氣象局預報員李孟軒說，今天天氣跟昨天類似，各地大多多雲到晴天氣為主，還是要注意午後雷陣雨發展，預估午後雷陣雨會持續到...

共同守護海洋 提案就有機會獲補助50萬

海洋保育署推動「海洋保育在地守護計畫」3年，透過提案激發在地民團集結力量投入海洋保育工作，第3屆徵件活動開跑，每案最高補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。