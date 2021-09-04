疫情期間「怕染疫」 腦中風回診率降3成、恐增復發風險

新冠肺炎疫情讓國人不敢進出醫院，身體不舒服先「忍」再說。台大醫院腦中風中心加護病房主任、神經部主治醫師鄭建興表示，疫情爆發期間腦中風患者足足減少三成，與民眾恐懼有絕大關係。腦中風後最怕「復發」，二度中風增加傷害認知、語言功能的機會，甚至引發失智，增加照顧負擔以及醫療支出，呼籲患者疫情期間，一定要依照醫囑服藥、定時回診，做好三高的控制，避免病情惡化。

「疫情期間，給予中風患者積極治療的比例並沒有減少」但去年2、3月以及今年5、6月，回診的患者明顯少了三成。鄭建興說，顯示國內急性腦中風的發生率，並沒有因為疫情少送到急診，但是需要規律看診的患者，多因為害怕，而沒有到醫院。他可以預期的是，有些患者會因此停藥，或是出現復發的輕微症狀都沒有及時讓醫療介入。

導致腦中風最大的因素與三高有關，高血壓、高血糖、高血脂。腦血管疾病位居我國109年十大死因第四位，平均每年奪走1萬多條性命。根據研究顯示，腦中風五年內復發的機率約為35％、10年內約為51％。發生第一次腦中風，通常就會留下不同程度神經功能障礙、失能等後遺症。二度發生腦中風，嚴重程度將遠勝於第一次發生，甚至死亡。

鄭建興表示，疫情期間，讓就醫變得不這麼單純、容易。腦中風發生時，無論是第一次或是復發，多取決於同住家人或朋友的即時發現，很少是患者靠自己發現而即時就醫。

新冠病毒讓人與人之間的距離變遠了，許多長者身邊沒有子女陪在身旁，疫情更是減少與長輩見面的機會，又或者是長輩只有外籍看護陪伴，即使發生症狀也沒有足夠的能力求助。鄭建興呼籲，即使在疫情期間也要多觀察長輩，特別是有三高的長者，最簡單辨識中風的方法就是透過「微笑、舉手、說你好」。

鄭建興表示，若是中風，會臉歪嘴斜、雙手沒辦法舉起、講話大舌頭。此時就要立即盡速就醫。過去倡議把握「黃金3小時」，但現在改倡議「只要發現愈快送來愈好」，別算有沒有符合3小時以內，即使超過3小時，以現在的醫療技術還是有機會可以救回來，只是時間拉得愈長，對腦部的傷害愈大。

如果是缺血性腦中風，可即時給予血栓溶解藥物，或是經導管血栓移除術，即時改善腦中風；若為出血性腦中風則是透過手術引流，清除血塊、降低腦壓。國內缺血性腦中風發生率相較於出血性腦中風的發生率高。

鄭建興呼籲長輩在疫情期間要多加注意自身的身體狀況，特別是三高患者，更應該控制好三高；已經發生過一次腦中風患者，即使在疫情期間也要定期回診，避免腦中風再次發生。