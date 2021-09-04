今起至下周一水氣多 氣象局：關注低壓強度和路徑發展

中央氣象局預報員李孟軒說，今天天氣跟昨天類似，各地大多多雲到晴天氣為主，還是要注意午後雷陣雨發展，預估午後雷陣雨會持續到傍晚之後，提醒民眾，下午要出門記得攜帶雨具。

他說，太平洋高壓比較偏東，在日本南方的海面，台灣位在副熱帶高壓的邊緣處，在東側海面上有比較多的雲系消消長長，目前在台灣上空的雲量是比較偏少的，所以今天太陽加熱的作用還是較明顯，各地中午前後的氣溫還是會比較偏高。

氣溫部分，李孟軒說，所以氣象局今天還是有發布高溫的燈號，主要是在花東縱谷這一帶，以及台東的北側長濱一帶，今天還是會有局部36度以上高溫，預估花蓮縣將是第三天來到36度以上，所以是橙色燈號的提醒。各地高溫都有機會達到32度以上，台北地區高溫有機會34、35度左右，至於外島地區的澎湖、金門、馬祖高溫約在31、32度上下。另外要注意的是，中午前後各地紫外線指數偏高，外出要做好防曬，多補充水分。

降雨方面，李孟軒說，今天還是以午後雷陣雨型態為主，主要降雨還是以各地的山區，西半部地區要留意局部午后雷陣雨的發展，各地山區、近山區的平地還是要注意有局部大雨發生機率。由於午後雷陣雨有時候會判隨短延時強降雨，還有密集閃電、強陣風的劇烈天氣，所以大家外出的時候還是要記得攜帶雨具備用，留意天氣的變化，尤其去山區、溪水邊活動的話要特別注意安全。

他表示，午後雷陣雨預估會發展比較晚，還是會有晚上比較趨緩的情形，東南部、恆春半島等迎風面地區，可能有局部短暫陣雨，晚上到清晨在西半部地區也是會有零星陣雨現象。

至於明後天的天氣，他說，和今天會有不一樣的地方，在台灣東側海面上有一些雲系在發展，消消長長之中，周日、下周一會逐漸移入到台灣南側陸地，所以迎風面的花蓮、台東、恆春半島明後兩天要注意降雨機率會提高的情形，會有局部的短暫陣雨或雷雨發生，可能伴隨較大雨勢，山區、西半部地區仍要注意局部的午後雷陣雨，也可能伴隨局部大雨現象。

李孟軒說，下周二之後隨著太平洋高壓逐漸增強，台灣附近的雲系就會有減少的情形，水氣減少之下，各地午後雷陣雨發展的強度和範圍就會逐漸減少情況，還是要留意午後雷陣雨。

他說，未來一周氣溫偏高，下周一之前水氣偏多，午後各地山區、西半部地區注意局部大雨發生，明後兩天由於有些水氣移入的關係，花東、恆春半島要留意可能會有局部較大雨勢。

李孟軒說，目前關島南方海面有一個低壓在逐漸發展，未來移動方向大致會往菲律賓方向移動，目前資料顯示，這個低壓未來強度以及路徑上還是有比較大的不確定性，氣象局會持續觀察。